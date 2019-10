Nouveau Honor 9X : avec une caméra pop-up… et toutes les applications Google !

Le Honor 9X aussi en Europe

Depuis cet été, Huawei est contraint d’abandonner les applications et services Google au sein de ses smartphones, suite au ban américain. Récemment, le géant chinois a ainsi du se passer des services de Google pour ses récents Mate 30 et Mate 30 Pro. Toutefois, cela n’empêche par le géant chinois de « contourner » la sanction américaine, comme c’était le cas récemment avec le Nova T5.

Comment ? En déclinant pour le marché européen et/ou américain des smartphones officialisés en Chine avant la sanction américaine. C’est le cas du Nova T5, ce sera le cas également du Honor 9X, présenté en juillet dernier en Chine, et qui prépare son arrivée en Europe.

Ainsi, ce nouveau smartphone badgé Honor pourra lui aussi profiter pleinement des services et applications Google, comme Maps ou encore Gmail, sans oublier un accès complet au Google Play Store. Ce nouveau Honor 9X sera lancé le 5 novembre, au tarif agressif de 250 euros.

Un smartphone milieu de gamme, avec caméra frontale motorisée !

Le smartphone se pare d’une large dalle tactile LCD de 6,5″, sans la moindre encoche. A l’instar d’un OnePlus 7T Pro, il dispose d’une caméra frontale motorisée, de 16 mégapixels, qui sortira de son emplacement à la moindre sollicitation. A noter que le smartphone pourra rétracter automatiquement la caméra si ce dernier sent un danger (comme une chute). A bord, le Honor 9X est animé par un processeur Kirin 710F, 4 ou 6 Go de RAM et une batterie de 4000 mAh, qui se recharge en USB Type-C.

A l’arrière du Honor 9X, un triple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, secondé par un capteur 8 mégapixels grand-angle, et un dernier capteur de 2 mégapixels pour la gestion de la profondeur. Le capteur d’empreintes digitales est situé lui aussi à l’arrière du smartphone, contrairement au Honor 20 Pro, sur lequel le capteur est placé sur le côté.