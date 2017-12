Honor View 10 : le smartphone 18:9 premium à 499 euros

A Londres, le groupe Honor a officialisé son nouvel Honor 7X, mais également le Honor View 10, qui sera lancé au début de l’année 2018.

Un Honor 7X et un nouveau Honor View 10 à Londres

Comme convenu, le groupe Honor a convié aujourd’hui la presse spécialisée à Londres, pour la présentation de son nouveau Honor 7X. Une présentation placée sous le signe de #MaxYourView, avec l’officialisation du nouvel Honor 7X doté d’un écran 5,93″ au format 18:9, un processeur Kirin 659, 4 Go de RAM, un double capteur photo… Mais ce n’est pas tout, puisque Honor avait réservé une petite surprise à ses (nombreux) fans !

Ainsi, le groupe chinois a également levé le voile sur le nouveau Honor View 10, un autre smartphone doté d’un écran IPS 18:9, dérivé du Honor V10, tout récemment officialisé en Chine. Un smartphone qui se place davantage sur le segment premium, avec un écran 6″ là encore, doté d’une définition de 2160 x 1080 pixels, un processeur Kirin 970 nourri à l’intelligence artificielle (comme le récent Huawei Mate 10 Pro), 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne et une section photo plutôt attrayante.

En effet, même s’il ne bénéficie pas du précieux badge Leica, ce nouvel Honor View 10 va disposer d’un capteur Dual Lens, composé d’un module monochrome de 20 mégapixels, secondé par un module RGB de 16 mégapixels. A noter que le smartphone signé Honor dispose d’un bouton en façade, situé sous l’écran, et qui bénéficie des bienfaits d’un capteur ID. A l’instar du modèle chinois, ce Honor View 10 dispose aussi d’un prise jack 3,5 mm.

Un smartphone plutôt haut de gamme donc, mais qui reste fidèle aux principes de Honor en terme de positionnement tarifaire. Ainsi, ce nouvel Honor View 10 sera affiché en boutiques à « seulement » 499 euros. Contrairement au Honor 7X, déjà disponible, ce second modèle 18:9 sera lancé au tout début de l’année 2018, avec une date de disponibilité calée au 8 janvier très précisément. De son côté, le nouveau Honor 7X est disponible au tarif de 299 euros, lequel profite d’une offre de remboursement de 50 euros pour ramener le prix à 249 euros.