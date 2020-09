Huawei : bientôt privé d’écrans LG et Samsung ?

Suite à de nouvelles sanctions annoncées par Washington cette année, Huawei pourrait avoir des difficultés à produire de nouveaux smartphones. Pour rappel, les sanctions de 2019 visaient à empêcher les sociétés américaines de faire du commerce avec Huawei.

De ce fait, Google, par exemple, ne pouvait plus fournir sa licence pour les constructeurs de smartphones Android au géant chinois. Cependant, celui-ci pouvait encore fabriquer des smartphones qui utilisent la version open source d’Android, sans les applications et les services de Google, comme le Play Store. Les ventes en Chine n’étaient pas affectées puisque les services de Google ne sont pas utilisés dans l’Empire du Milieu.

Les nouvelles sanctions annoncées cette année pourraient faire plus de mal à Huawei. En effet, celles-ci visent à empêcher les entreprises non américaines, mais qui utilisent des technologies ou des équipements américains, de fournir le constructeur. Par exemple, ce dernier a déjà annoncé qu’il n’aura bientôt plus de processeurs Kirin pour ses prochains smartphones. En effet, le fournisseur qui produisait ces processeurs pour Huawei est concerné par les sanctions.

Huawei : également privé d’écrans et de mémoires pour les smartphones

Et aujourd’hui, nous apprenons que Huawei pourrait également être privé d’écrans Samsung et LG à cause de ces sanctions. Pour le moment, les deux entreprises coréennes n’ont pas encore fait d’annonces. Mais dans un article publié cette semaine, citant le média coréen Chosun Biz, nos confrères d’Android Authority indiquent que LG et Samsung auraient décidé d’arrêter de fournir des écrans « premium » à Huawei à partir du 15 septembre.

Bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles et celles-ci doivent de ce fait être considérées avec prudence. Cependant, Android Authority évoque déjà les alternatives auxquelles Huawei pourrait recourir, comme BOE, ainsi que d’autres fournisseurs chinois, dont Visionix et Tianma.

Les sanctions américaines pourraient avoir un impact sur l’approvisionnement de Huawei pour d’autres composants. Par exemple, dans un précédent article, nous évoquions les difficultés que le constructeur pourrait également avoir pour trouver des mémoires internes pour ses prochains smartphones.

En 2021, Huawei ne produirait plus qu’un quart de sa production de 2020

Pour le moment, il est difficile de prédire avec l’impact que les nouvelles sanctions américaines auront sur la division mobile de Huawei. Mais d’après une rumeur, le constructeur prévoirait de réduire sa production de manière significative en 2021. D’après une source qui est également relayée par Android Authority, le géant chinois ne compterait produire que 50 millions de smartphones l’année prochaine. Cela représenterait une baisse de 74 % par rapport à la production qui est prévue pour cette année.

Pourtant, avant ces sanctions, Huawei semblait bien s’en sortir malgré l’absence des applications Google sur ses smartphones et malgré la pandémie de coronavirus. Au second trimestre, le constructeur s’est même hissé à la première place du marché mondial, grâce à une reprise plus rapide du marché chinois.

Et si Mediatek dépannait Huawei ?

En ce qui concerne les processeurs, Huawei pourrait être dépanné par le Taïwanais Mediatek. Cette entreprise a déjà confirmé qu’il a fait une demande aux États-Unis afin de fournir des processeurs au géant chinois. « MediaTek réitère son respect des ordres et des règles pertinents sur le commerce mondial, et a déjà demandé l’autorisation auprès de la partie américaine conformément à ces règles », a indiqué, il y a quelques jours, un responsable cité par Reuters. Qualcomm serait aussi intéressé et aurait ferait du lobbying auprès des autorités américaines.