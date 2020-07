Huawei : bientôt, un smartphone pliable à clapet comme le Galaxy Z Flip ?

Huawei fait partie des premières marques à avoir proposé des smartphones pliables. Et après avoir lancé le Mate X ainsi que le Mate Xs, le géant chinois pourrait également sortir un smartphone pliable à clapet comme le Galaxy Z Flip de Samsung. En tout cas, c’est ce qui est suggéré par un article publié cette semaine par le site Android Authority, qui relaie des images qui auraient été capturées sur un brevet de Huawei.

Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, ce brevet décrit un smartphone à écran pliable très similaire au Galaxy Z Flip et au Motorola Razr. Huawei aurait fait la demande de brevet en aout 2019, et obtenu un feu vert récemment.

