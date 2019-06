Huawei lève le voile sur sa nouvelle gamme Nova 5

C’est assez discrètement que Huawei a officialisé sa nouvelle gamme Nova 5 en Chine, des smartphones dont la sortie est prévue cet été. Néanmoins, il n’est pas certain que les téléphones fassent leur arrivée en France au vu de la situation complexe du constructeur. La firme a aussi profité de la présentation pour dévoiler son nouveau SoC, le Kirin 810.

Le Huawei Nova 5

Globalement, le Huawei Nova 5 et Nova 5 Pro disposent de nombreux points de ressemblance. Néanmoins, le Nova 5 dispose de la toute nouvelle puce Kirin 810, soit le deuxième processeur du constructeur a être gravé en 7nm, comme le Kirin 980.

Le Huawei Nova 5 sera disponible en Chine à la date du 20 juillet pour 2799 yuans, soit l’équivalent de 360 euros.

Le Huawei Nova 5 Pro

Pour ce qui est du Huawei Nova 5 Pro, modèle haut de gamme, il embarque le Kirin 980, qui est actuellement le meilleur SoC du constructeur. Outre ce dernier, le nouveau smartphone de la marque dispose d’un écran OLED de 6,39 pouces pour une résolution de 2340×1080 px et une encoche en goutte d’eau avec un capteur photo de 32 Mpx. Pour ce qui est du module photo arrière, il embarque 4 appareils : un de 48 Mpx avec une ouverture à f/1,8, un ultra grand-angle de 16 Mpx avec une ouverture à f/2,2, un dédié au portrait de 2Mpx avec une ouverture à f/2,4 et un Macro de 2 Mpx avec une ouverture de f/2,4 aussi.

Le Huawei Nova 5 Pro dispose de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage, pour une batterie de 4 000 mAh compatible charge rapide 40W. Le lecteur d’empreintes est disposé sous l’écran.

Le smartphone sera disponible en Chine dès le 28 juin dès 2999 yuans, soit 386 euros.

Le Huawei Nova 5i

Le Huawei Nova 5i est le smartphone le plus accessible de la nouvelle gamme du constructeur. Il dispose d’une dalle LCD de 6,4 pouces de 2340×1080 pixels et d’une puce 710, un peu moins performante que les deux autres modèles. Il se dote également de 6 à 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage et une batterie de 4 000 mAh avec une charge limitée à 18 W. L’écran percé embarque d’un capteur photo de 24 Mpx.

Le Huawei Nova 5i a l’avantage de disposer de quatre capteurs photo, soit un capteur principal de 24 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, tandis que les deux autres capteurs sont les mêmes que sur le Nova 5 Pro.

Le smartphone sera aussi disponible dès le 28 juin en Chine au tarif de 1999 yuans HT, soit un peu plus de 255 euros.