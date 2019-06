Huawei Mate 30 Pro : ces rendus dévoilent les 4 capteurs arrières et un écran 90 Hz

La sortie du Huawei Mate 30 Pro est prévue pour le dernier trimestre 2019. Alors que la sortie du Mate 20 Pro avait été une très grande réussite de par ses caractéristiques et son design, celle de son successeur s’annonce plus complexe, avec l’ombre du conflit opposant Huawei aux États-Unis.

Le site chinois ithome vient de dévoiler des rendus, dévoilant toutes les informations et rumeurs sur le produit. De multiples sources annoncent une batterie de 4200 mAh, la recharge rapide avec un bloc de 55W, un SoC Kirin 985 et une puce 5G.

À l’arrière on retrouverait 4 capteurs, donc un zoom optique x5, pouvant monter à x50 en numérique (comme sur le P30 Pro). Le rendu du site ithome ne donne pas très envie, avec une large place à l’arrière pour la combinaison flash/capteurs.

Au niveau de l’écran on savait déjà que Huawei préparait une dalle incurvée AMOLED de 6,71 pouces, avec un écran percé pour laisser place à un double capteur selfie. Une nouvelle fuite concerne le taux de rafraîchissement qui monterait à 90 Hz, comme sur le OnePlus 7 Pro. Il permet une meilleure fluidité visuelle lors des mouvements de swipe par exemple.

Les rendus de ithome ne sont qu’une interprétation des différentes informations et rumeurs sorties ces derniers mois, espérons que Huawei trouve une meilleure solution pour la gestion des capteurs. Mais le vrai enjeu pour la firme est de trouver un terrain d’entente avec les États-Unis, le smartphone perdrait la plupart de ses fonctionnalités intéressantes en Europe sans la présence des app et services de Google, et d’autres géants américains. L’autre annonce importante de la semaine dans l’actualité du géant chinois est le report de la sortie de son smartphone pliable, le Huawei Mate X, pour ne pas reproduire les erreurs de Samsung.