Huawei officialise le P30 et le P30 Pro

Si les Huawei P30 et P30 Pro ont tous deux été victimes de plusieurs leaks au cours de ces derniers jours, c’est ce jour que le constructeur chinois a dévoilé les deux nouveaux smartphones qui viennent compléter sa gamme.

Voici la fiche technique des deux appareils présentés par Huawei.

Caractéristiques techniques du Huawei P30

Dévoilé ce jour, le Huawei P30 dispose d’un processeur Kirin 980, un SoC présent sur les smartphones du constructeur depuis le Mate 20. Le nouvel appareil de la firme chinoise se dote d’un écran OLED de 6,1 pouces pour 2340×1080 pixels. Il embarque 6 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go.

Concernant son appareil photo, le Huawei P30 se dote d’un triple capteur disposé à l’arrière de l’appareil, dont le premier appareil dispose de 40 Mpx avec une ouverture à f/1,8. Le deuxième est de 16 mégapixels, pour une ouverture f/2,2 ultra grand-angle, là où le troisième est un téléobjectif de 8 Mpx et f/2,4. L’unique appareil photo avant est de 32 mégapixels avec une ouverture de f/2,0. C’est un grosse évolution dans le duel P20 Pro vs P30 Pro.

Outre le lecteur d’empreintes sous l’écran, le Huawei P30 embarque une batterie assez imposante de 3 650 mAh, une prise jack, une double SIM, un tiroir nano memory une prise jack et tourne sous Android 9.0 Pie, avec EMUI, comme le P30 Pro, dont nous allons maintenant parler.

En termes de prix, le Huawei P30 coûte 799 euros et est disponible dans les couleurs noir, blanc nacré et vert bleuté.

Caractéristiques techniques du Huawei P30 Pro

Concernant le P30 Pro, modèle plus cher que le précédent, il dispose également d’un SoC Kirin 980, mais son écran est plus grand et atteint les 6,47 pouces pour 2340×1080 pixels. De la même façon, le téléphone dispose de 128 Go de stockage, mais pour 8 Go de RAM.

À l’arrière, le Huawei P30 Pro embarque un quadruple appareil photo arrière qui s’annonce particulièrement impressionnant au vue de ses caractéristiques physiques : 40 mégapixels, f/1,6, ultra grand-angle 20 mégapixels, f/2,4, téléobjectif 8 mégapixels, f/3,4 et un capteur TOF.

Le lecteur d’empreintes est également sous l’écran, tandis que la batterie du Huawei P30 Pro est de 4 200 mAh. La double SIM et le nano memory sont également de la partie.

Le Huawei P30 est commercialisé au tarif de 999 euros et est disponible en noir, blanc nacré et bleu clair.

Les précommandes des Huawei P30 et P30 Pro sont ouvertes dès ce jour, là où les smartphones seront officiellement disponibles en France dès le 5 avril. Ci-dessous, voici les meilleurs prix pour acheter le P30 Pro.