Huawei officialise le P30 Lite : processeur Kirin 710 et triple APN sur le dos

Hier, Huawei a levé le voile sur le P30 et le P30 Pro, ses deux nouveaux smartphones hauts de gamme, mais pas sur le P30 Lite. Cependant, ce modèle existe et il a été discrètement officialisé aujourd’hui par le constructeur. L’appareil est présenté sur le site canadien de Huawei. Et les caractéristiques sont détaillées par les partenaires du constructeur.

Bien qu’il ait un design similaire et qu’il s’agisse d’un “P30”, le P30 Lite est un smartphone de gamme intermédiaire qui a toutefois certaines similarités avec les smartphones premium, et qui devrait présenter un rapport qualité/prix intéressant.

Un nouveau milieu de gamme qui ressemble au P30 Pro

Le design est presque le même mais alors que le Huawei P30 et le P30 Pro ont des écrans OLED, le P30 Lite utilise un écran LCD avec une résolution FHD 2312 x 1080 et d’une diagonale de 6,15 pouces.

D’autre part, alors que le P30 et le P30 Pro ont un processeur haut de gamme Kirin 980, la version Lite utilise un processeur Kirin 710 moins puissant (Octa-core + 4 x Cortex A73 2.2GHz+ 24x Cortex A53 1.7GHz) destiné aux smartphoens de gamme intermédiaire et qui est également présent sur le Huawei P Smart 2019. Ce processeur est utilisé avec une mémoire RAM de 4 Go et une mémoire interne de 128 Go.

Le scanner d’empreintes est sur le dos, mais pas intégré à l’écran et pour les photos, le Huawei P30 Lite a trois APN sur le dos (24MP+8MP+2MP) et un capteur de 32 MP en façade, ce qui ne peut pas être comparé avec les caractéristiques du P30 Pro.

En substance, le P30 Lite est pour le P30 Pro ce que le Galaxy S10e est pour le Galaxy S10+ : une version plus abordable, mais avec des concessions sur la fiche technique.

