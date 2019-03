Le Huawei P30 Pro est le nouveau champion de la photo d’après DxOMark

A peine le P30 Pro présenté officiellement, son test est déjà publié par le laboratoire DxOMark, qui est devenu une véritable autorité pour évaluer les qualités des smartphones en matière de photos et de vidéos.

Après ces tests, le labo a accordé une note de 112 points au Huawei P30 Pro, ce qui fait de l’appareil le numéro un sur son tableau.

A titre de comparaison, le P20 Pro, le Mate 20 Pro et le Galaxy S10 Plus ont un score de 109 points. Le Xiaomi Mi 9 en a 107 et l’iPhone XS MAX en a 105. Notons que le Nokia 9 PureView, avec ses 5 APN sur le dos, n’est pas présent sur ce tableau.

4 capteurs sur le dos, dont un capteur de temps de vol

Le Huawei P30 Pro a tout ce qu’on attend d’un smartphone haut de gamme, que ce soit en matière de performances, de design ou de fonctionnalités. Mais le véritable plus de l’appareil est la photo et la vidéo.

Avec le P20 Pro sorti l’année dernière, Huawei était déjà le roi de la photo sur mobile. Avec le P30 Pro, il continue dans cette lancée.

Le nouveau porte-étendard de Huawei est doté de 4 capteurs sur le dos : 40 mégapixels, f/1,6, ultra grand-angle 20 mégapixels, f/2,4, téléobjectif 8 mégapixels, f/3,4 et un capteur TOF (temps de vol).

« Huawei met le zoom smartphone à un niveau supérieur »

L’hashtag utilisé par le constructeur afin de faire la promotion de sa keynote était #RewriteTheRules ou « réécrire les règles ». Cela semble être validé par le laboratoire DxOMark dans la conclusion de ses tests.

Celui-ci explique que l’une des raisons pour lesquelles on achète encore des caméras compactes, c’est pour le zoom. En effet, au-delà d’un zoom x5, les meilleurs capteurs de smartphones n’étaient pas en mesure de prendre des photos utilisables. Mais avec le P30 Pro, et grâce à ses nouveaux capteurs ainsi qu’à ses algorithmes “super-resolution”, il est possible de prendre des photos utilisables avec un zoom x10.

“Le zoom seul fera du nouveau Huawei une option extrêmement tentante pour de nombreux photographes sur mobile, mais l’appareil photo fonctionne également très bien dans presque tous les autres domaines”, ajoute par ailleurs DxOMark.

En plus du zoom, celui-ci vante également les mérites de l’effet bokeh produit par les APN sur le dos du Huawei P30 Pro, qui serait le meilleur.

(Source)