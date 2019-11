Huawei pourrait bénéficier d’un nouveau délai de six mois accordé par les USA

Si l’embargo qui pèse sur Huawei a déjà été reporté une fois, les USA seraient sur le point de réitérer l’opération une nouvelle fois. Selon les sources de Politico, un nouveau délai de six mois pourrait être accordé à la firme chinoise, une information qui n’a pas encore été confirmée par les États-Unis.

Un potentiel nouveau délai pour Huawei, mais beaucoup de questions

En août, le département du Commerce avait déclaré qu’il accordait à Huawei un délai de 90 jours, soit trois mois : celle-ci se termine donc samedi prochain. Les autorités doivent donc être en train de se demander quelle décision elles vont prendre dans les jours à venir.

Si ce nouveau délai était accordé à Huawei, le constructeur chinois aurait donc la possibilité de continuer à commercer avec les entreprises américaines. L’avantage financier est non négligeable bien sûr, mais le nombre de transactions reste limité.

Cette licence d’exploitation temporaire ne couvre pas non plus le commerce entre Huawei et les entreprises américaines de semi-conducteurs comme Qualcomm et Intel. La majorité de ces fabricants a fait savoir que ces transactions ne représentaient pas un risque pour la sécurité nationale et qu’elle devait donc continuer. Ceux-ci évoquent aussi un avantage concurrentiel accordé à leurs concurrents coréens.

Politico n’évoque pas ce qu’il adviendrait de la licence Android dont Huawei ne profite plus depuis plusieurs mois déjà, comme en attestent les Mate 30 et Mate 30 Pro. Ces derniers modèles se basent sur la version open source du système d’exploitation de Google, mais ne sont pas en mesure de profiter de services comme le Play Store.

Un nouveau délai permettrait peut-être aux anciens smartphones Huawei de profiter d’une mise à jour des services Google, mais les nouveaux téléphones ne seraient toujours pas en mesure de s’offrir Android et le Play Store.