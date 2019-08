Le Huawei Mate X aurait enfin sa date de sortie officielle (et c’est pour bientôt)

Voilà plusieurs mois que Huawei a évoqué le Mate X pour la première fois. C’est à l’occasion du MWC 2019 que la marque chinoise a effectivement levé le voile sur son premier smartphone pliable.

Si le constructeur assurait une sortie deux trimestres plus tard, il a été dans l’obligation de repousser la commercialisation, vraisemblablement à cause de problèmes liés à la 5G. Néanmoins, la date de sortie du Huawei Mate X semble se préciser, si bien qu’elle aurait bientôt lieu.

En effet, il se pourrait bien que Huawei profite de sa conférence annuelle des développeurs, qui se tiendra le 9 août à Dongguan, en Chine, pour officialiser le Mate X. À cette occasion, l’on pourrait donc enfin découvrir la date de sortie du smartphone.

La marque chinoise prévoirait d’ailleurs de lever le voile sur le Huawei Mate X à cette occasion, là où la commercialisation débuterait un mois plus tard, soit dès septembre. Cependant, il est possible que les ventes soient d’abord limitées à cause de complications liées à la production et à la chaîne de distribution. Le fait que le smartphone ait reçu toutes ses certifications atteste de la possibilité d’une sortie imminente.

Quelles spécificités pour le Huawei Mate X ?

Concernant les spécificités techniques du Huawei Mate X, elles sont désormais en ligne sur le site officiel de la marque. Le smartphone pliable disposera donc de l’OS EMUI 9.1 basé sur Android 9, de 8 Go de RAM pour 512 Go de stockage et d’une batterie de 4 500 mAh. Il embarquera la puce Kirin 980 et le modem Balong 5000 qui lui permettra de supporter la 5G.

Lors de sa conférence des développeurs, Huawei pourrait aussi lever le voile sur le premier smartphone équipé de HongMeng OS, le système d’exploitation sur lequel la marque chinoise planche. Cependant, l’on ne sait pas encore vraiment s’il se destinera aux mobiles, afin de remplacer Android, ou s’il sera tourné vers l’Internet des Objets comme l’indiquait le constructeur il y a quelques semaines.

Cela devrait donc être plus clair d’ici quelques jours et nous permettre de savoir comment Huawei va rebondir suite à ses conflits avec les États-Unis et s’il a bel et bien un OS caché sous le tapis et prêt à être utilisé sur les smartphones de la firme.