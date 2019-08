Humm, l’objet connecté pour entraîner sa mémoire

Financée par le programme SkyDeck de l’Université de Berkeley en Californie, la startup Humm a été fondée en 2017 et propose pour la première fois en précommande un produit capable de remplacer les substances et les traitements actuels pour améliorer les compétences de notre cerveau. Selon l’entreprise, celui-ci a été conçu en s’appuyant sur des connaissances scientifiques solides.

Il s’agit d’un patch à usage unique qui vient se placer sur le front de l’utilisateur, à l’instar d’autres wearables comme le Philips SmartSleep. Sa conception serait fondée sur plus de 30 années de recherche en neurosciences, afin d’optimiser sa mémoire, de se concentrer plus facilement voire de supplanter la caféine ou d’être plus efficace lorsqu’on fait plusieurs actions en même temps !

Le fonctionnement

Si le principe semble tiré par les cheveux, c’est qu’il est en réalité très avant-gardiste. Il fait appel à une technique relativement nouvelle, appelée tACS, acronyme anglais de « stimulation transcrânienne à courant alternatif« . Concrètement, cela consiste à faire passer des courants électriques dans la tête afin d’améliorer l’activité du cortex préfrontal.

Cette zone, particulièrement connue dans le domaine de la santé, est responsable entre autres de l’apprentissage, de la prise de décision ou encore de notre capacité à trouver des solutions aux problèmes que l’on rencontre. Enfin, si vous n’êtes toujours pas convaincu, il faut savoir que Humm a été validé par la FDA, organisme américain chargé de contrôler la conformité des médicaments.

Quel prix pour Humm ?

Si l’idée vous tente, sachez que vous pouvez acheter 12 patchs pour 99$, avec une livraison prévue pour 2020. Étant donné qu’il est recommandé d’en utiliser jusqu’à 2 par jour, le budget se retrouve assez élevé si l’on souhaite accélérer sa progression rapidement. Un autre inconvénient est le nombre important de déchets produits par ce nouveau système.

Humm peut être utilisé pour apprendre un nouveau langage, découvrir un instrument ou mieux exploiter la lecture d’un livre. Il y a peu, un implant destiné à venir aider les personnes atteintes de lésions cérébrales avait aussi été présenté aux USA.