Hunters, un premier trailer pour les chasseurs de nazis

C’est le dernier projet en date de Jordan Peele, le réalisateur des très bons Get Out et du fascinant US. Avec Hunters, il s’attaque cette fois à une équipe de chasseurs de nazis pour la plateforme de streaming Amazon Prime. Une série au casting XXL puisque l’on y trouve notamment Al Pacino et Logan Lerman. La série, dont on vous a déjà parlé par le passé, laisse entrevoir beaucoup de promesses avec une publicité pensée pour le Super Bowl et si on en croit le CV de Jordan Peele, il y a relativement peu de chances que l’on soit déçus.

Hunters, plongée dans l’Histoire

La série, inspirée de faits réels, se déroule en 1977 à New York. On y suit un groupe de chasseurs de nazis, qui chassent des rescapés de l’Allemagne hitlérienne, essayant de créer un 4e Reich aux Etats-Unis. Ces « justiciers » seront prêts à tout pour arrêter ces criminels et surtout les faire traduire en justice. 10 épisodes sont annoncés. Au-delà des deux stars, le casting compte notamment : Jerrika Hinton, Kate Mulvany, Josh Radnor, Tiffany Boone, et Louis Ozawa.

Pour le Super Bowl, Amazon a donc mis au point une publicité de 60 secondes qui nous propulse dans l’Amérique profonde, à l’occasion d’un barbecue très innocent jusqu’à ce qu’une femme crie en désignant un homme qu’il s’agit d’un Nazi. La musique de cette courte bande-annonce se révèle stressante, intense, intrigante et séduisante à souhait. La publicité donne vraiment envie d’en savoir plus, sans trop en dévoiler. On a ainsi le droit à une bonne dose de violence, d’interrogatoires et d’intrigue. On devine notamment que le complot sera plus important ce que l’on peut imaginer dans un premier temps.

Un cocktail qui on l’espère se révélera très réussi. Date de lancement sur Amazon Prime Video : le 21 février 2020.