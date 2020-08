Idris Elba promet que le film Luther est vraiment en préparation

Il y a quelques semaines seulement, on se faisait l’écho de la volonté de l’acteur Idris Elba de mettre un terme à la série Luther, avec un film. S’il expliquait, au plus grand désespoir des fans, qu’il n’y avait aucun projet de faire une cinquième série, c’est l’option du long-métrage qui semblait être sur la table, un peu à la surprise générale, même si cela devient une vraie tendance au fil des ans. Mais, entre les promesses et la réalité, il y a parfois un gouffre que même toute la bonne volonté du monde et le talent d’Idris Elba ne peuvent suffire à combler. Bonne nouvelle, l’acteur a remis le couvert.

Idris Elba, pour un dernier rôle de Luther

Si l’acteur possède une imposante filmographie, la série Luther fait, sans conteste, partie de ses oeuvres magistrales. Il a avec son personnage de détective cabossé qui frôle souvent les limites de la loi une relation toute particulière. Cela fait donc un certtain temps qu’il milite pour ce projet, comme il l’a répété à nouveau en recevant sa récompense aux BAFTA Television Award, relève le site CBR.

Je suis impatient de pouvoir réaliser ce projet. C’est en train de se produire. Avec le cinéma, le ciel est la seule limite. On peut prendre plus de risques avec l’histoire que l’on développe. On peut avoir une approche un peu plus internationale, se mettre au niveau. Mais John Luther sera toujours John Luther.

S’il confirme donc que ce projet est bien en cours, on n’en sait pas vraiment plus à l’heure actuelle si ce n’est que le film pourrait quitter Londres, le cadre iconique d’une très large partie de la série de la BBC. Pour rappel, la série Luther a commencé en 2010 et s’est poursuivie jusqu’en 2019 de façon erratique. Au total, cinq saisons ont vu le jour. Et bientôt un film… On croise les doigts.