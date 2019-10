IKEA annonce ses boutons connectés, mais pourquoi faire ?

IKEA travaille actuellement sur un nouveau concept de bouton connecté capable d’activer un « scénario » dans les maisons équipées d’objets connectés développés par l’entreprise. Tous les scénarios sont définis manuellement, comme « départ de la maison » ou encore « dîner », ensuite le fait d’appuyer sur l’un de ces boutons déclenchera un événement envoyé simultanément à tous les appareils concernés.

Le Tradfri Shortcut Button a d’abord été repéré par Dave Zatz sur le site suédois Teknikveckan, spéculant qu’il serait possible de glisser différents pictogrammes dans le bouton pour mieux identifier sa fonction. Ce bouton est directement lié à l’application IKEA Home, et propose une autonomie de 2 ans. Pour fonctionner, ce dispositif nécessite l’achat d’une passerelle IKEA Tradfri à 32,99 €.

La version actuelle de l’application IKEA Home ne prend pas en compte les scénarios. Pour le moment il est simplement possible de programmer des actions à des moments précis, à la différence d’un scénario qui peut être activé quand on veut. Par exemple, un scénario que l’on appellerait « Début de soirée » pourrait demander aux stores Fyrtur de se baisser, monter le haut-parleur Symfonisk, et varier l’éclairage du salon.

Pourquoi ajouter un bouton ?

Les assistants vocaux traditionnels comme Siri, Alexa, ou Google Assistant, permettent déjà de lancer ce type de commandes. Bientôt il sera possible de le faire en cliquant simplement sur un bouton situé près du canapé, plus besoin de hausser la voix pour interpeller son assistant vocal. Un autre bouton IKEA qui éteint les lumières et verrouille les portes pourrait, par exemple, se trouver à côté du lit où une enceinte connectée qui écoute en permanence n’est pas la bienvenue.

Pour le moment, aucun prix n’est indiqué, mais le Tradfri Shortcut Button sera probablement moins cher que ce que font des concurrents comme Hue, Amazon ou encore SmartThings, car l’écosystème Home Smart d’IKEA, basé sur Zigbee, continue de croître. En parlant d’Amazon, on se souvient de ses Dash button qui ont disparu récemment. Ces derniers permettaient de commander un produit en particulier en cliquant simplement sur un bouton relier au compte Amazon. La firme de Jeff Bezos justifie la disparition de son concept par l’ampleur de la commande vocale, il semblerait qu’IKEA ne réfléchisse pas de la même manière en annonçant un tel service en 2019.