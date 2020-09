IKEA France se met à vendre des panneaux solaires

Les questions liées à la situation environnementale sont plus importantes que jamais, et ça, IKEA l’a très bien compris. Si dans ce domaine les pays scandinaves restent bien plus avancés que nous, le géant suédois montre une nouvelle fois l’exemple en présentant un tout nouveau produit appelé SOLSTRÅLE (rayon de soleil). Ça devrait vous donner un indice important sur la nature de ce produit. Il s’agit en effet de panneaux solaires.

Ce projet est né d’un partenariat avec Voltalia, une filiale du groupe Mulliez. IKEA vend désormais des panneaux solaires, ainsi que leur installation (heureusement qu’ils ne sont pas livrés avec la notice), afin de permettre à n’importe qui de consommer directement l’énergie produite sur leur toit. Dans un premier temps, cette offre concerne le sud de la France, mais devrait s’élargir à l’ensemble du territoire assez rapidement.

Le tout en seulement 3 étapes.

Si vous êtes dans une région concernée par ce projet, vous pouvez tout faire depuis votre ordinateur ou smartphone. IKEA vante la facilité d’accès à son produit en seulement 3 étapes. Dans un premier temps vous estimez le prix de votre installation photovoltaïque, ensuite vous recevez un devis ainsi que la visite d’un technicien, et pour finir IKEA installe vos panneaux solaires. Si l’on en croit le site dédié au projet, les tarifs sont compris entre 6 990 euros et 8 990 euros, tout en réalisation de belles économies sur vos factures d’électricité. IKEA explique que cet investissement est largement rentabilisé sous 7 ans voire 10 ans selon l’installation.

Pierre Deyries, le directeur développement durable d’Ikea France a déclaré vouloir « permettre à chaque Français qui le souhaite de créer de l’énergie renouvelable ». Si cette annonce peut sembler être une innovation inédite, IKEA développe cette branche depuis maintenant quelques années dans plusieurs pays européens comme : l’Allemagne, la Suède, le Benelux, la Suisse, ou encore la Pologne. D’ici 2025, le groupe prévoit de mettre en oeuvre ce projet dans l’ensemble des pays où il est présent.

Le cas de la France semble toutefois être un challenge compliqué puisque l’autoconsommation reste encore un concept abstrait dans l’Hexagone. Il suffit de regarder les chiffres. En 2020, 77.804 foyers français consomment l’électricité qu’ils produisent. En Allemagne, c’est plus de 1,5 million de foyers. L’écart est immense, mais espérons que l’initiative proposée par IKEA fasse avancer la mentalité française.