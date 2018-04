Ikea lance ses propres enceintes bluetooth

Les haut-parleurs Eneby seront uniquement commercialisés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni pour le moment. Ils seront lancés en Europe occidentale dans un second temps.

On connaissait évidemment Ikea comme un des leaders du mobilier mondial. On le savait présent dans le domaine du « smart » avec sa réalité augmentée, ses ampoules intelligentes…

Maintenant, le géant suédois se lance un nouveau défi, la commercialisation de ses premières enceintes bluetooth Eneby.

Ikea reste fidèle à lui-même en proposant un design minimaliste, carré, idéalement conçu pour se fondre dans le mobilier de la marque et à travers toute la maison. Les deux modèles d’enceintes mesurent respectivement huit (20 x 20 cm) et 12 pouces (30 x 30 cm), pour une épaisseur de trois pouces. Le design minimaliste et sobre des Eneby comprend une housse en tissu amovible à l’avant et un cadran physique à l’avant de l’enceinte pour l’allumer et l’éteindre et régler le volume, les aigus et les basses.

Il y a bien évidemment des supports pour ces appareils, qu’ils soient muraux ou directement compatibles avec les enceintes Eneby pour que ceux-ci deviennent de vraies décorations et un plus pour chez vous.

Petite précision pour grand soulagement : à l’inverse de tout ce que l’on trouve chez Ikea, cette fois-ci rien à monter ni à assembler !

Les plus petits haut-parleurs comprennent une poignée intégrée (les plus grands peuvent utiliser leur port de basse pour ce rôle), et il est possible d’ajouter un bloc-piles au modèle compact pour le rendre portable pendant 10 heures. Les deux modèles sont compatibles avec un câble filaire.

La ligne ENEBY sera disponible en avril avec des prix à partir de 49 $ pour le haut-parleur de 8 pouces et de 89 $ pour son homologue de 12 pouces. Une batterie coûtera 20 $. Ces deux haut-parleurs sont disponibles en noir (plus gris anthracite que noir) et blanc.

Il est peu probable que ces enceintes Ikea fournissent un son impeccable mais c’est un vrai pas en avant pour la firme dans le marché de l’audio. La gamme Eneby n’a pas vraiment pour cible les puristes de l’audio, mais sert plutôt comme complément et accessoire de maison.

