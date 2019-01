Ikea lance les stores connectés Smartshades pour équiper vos fenêtres

Si en cette période hivernale la question ne se pose pas trop, savoir comment se protéger du soleil et de la chaleur peut vite devenir un vrai challenge dès lors qu’on ne dispose pas de volets intelligents, surtout en été. Aujourd’hui, Ikea, le géant nordique de l’ameublement, vient à la rescousse de ceux qui rencontrent ce problème avec son nouveau produit : Smartshades.

Déjà présent sur le site web de l’entreprise, cet objet connecté est un petit bijou de technologie qui démontre sa détermination à attaquer des marchés sur lesquels elle n’était pas encore présente jusque là, à l’instar de celui des enceintes Bluetooth.

À quoi servent les Ikea Smartshades ?

Le dispositif, qui doit être synchronisé avec un boîtier Ikea TRÅDFRI pour fonctionner, permet à n’importe quel utilisateur d’ouvrir ou de fermer le store de sa fenêtre à distance, grâce à l’application dédiée. Il est même possible de programmer l’action, afin par exemple d’anticiper les fortes températures.

Plus efficace que Jalousier, le système peut être contrôlé depuis un smartphone Android ou un iPhone. La bonne nouvelle, c’est que le Google Home, Alexa et HomeKit sont tous les trois compatibles avec les Smartshades. Et pour l’origine de leur nom, direction le dictionnaire dédié !

Où et quand acheter un store connecté chez Ikea ?

Si vous êtes conquis par cet outil et que vous souhaitez en profiter pour améliorer l’installation de votre smarthome, sachez qu’il sera disponible en ligne sur la marketplace d’Ikea d’ici le 2 février prochain. Certains magasins physiques l’auraient déjà en stock.

Le prix variera entre 119€ et 159€, si l’on en croit la page de vente des deux modèles présentés sur la plateforme : FYRTUR et KADRILJ. L’un est plus opaque que l’autre, et ils sont chacun déclinés en cinq tailles différentes pour correspondre au mieux aux fenêtres de quiconque veut en faire l’acquisition. Que demander de plus ?

Source