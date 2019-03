IKEA et Sonos présentent (enfin) la version finale de leur enceinte

Voilà plusieurs mois qu’IKEA et la marque Sonos collaborent autour d’une enceinte connectée, un objet qui sera accessible et en mesure de s’intégrer facilement dans le décor d’un appartement et d’une maison. Jusqu’ici, les deux entreprises n’avaient dévoilé qu’un prototype de Symfonisk, si bien que le design de l’objet final était encore inconnu.

IKEA et Sonos devraient commercialiser l’enceinte en août

Finalement, la version définitive de l’enceinte Symfonisk est assez similaire au prototype dévoilé il y a plusieurs mois maintenant. En effet, celle-ci prend la forme d’un rectangle plutôt long qui peut se positionner simplement à la verticale ou à l’horizontale, selon le choix de son propriétaire. Outre la matière textile qui recouvre le devant du dispositif, ce dernier est équipé de deux boutons « + » et « – » qui permettent de monter ou de baisser le volume ainsi qu’un bouton « Lecture ».

Si IKEA a dévoilé l’enceinte Sonos Symfonisk, c’est parce que l’entreprise a reçu sept Red Dot Awards, un prix international qui récompense le design d’un produit. Au total, ce sont 5 500 produits qui ont été présentés à un jury d’expert, qui a donc récompensé plusieurs dispositifs d’IKEA, dont la fameuse enceinte qu’il a conçue en partenariat avec l’américain Sonos.

Dans un communiqué, Evamaria Rönnegård, Design Manager chez IKEA déclare : « Nous sommes à la fois heureux et fiers qu’IKEA ait reçu ces Red Dot Awards. Ils ne mettent pas seulement l’accent sur les produits IKEA, ils nous disent aussi que notre philosophie […] permet un bon design pour de nombreuses personnes. Qu’il s’agisse de la conception d’une lampe, d’un canapé, d’un électroménager de cuisine, d’une table ou d’un haut-parleur, nous pouvons obtenir une grande qualité de design et de résultats en prenant en considération la forme, la fonction, la qualité, la durabilité et le prix ».

Pour rappel, IKEA et Sonos devront commencer à commercialiser l’enceinte Symfonisk dès le mois d’août. Son prix n’est pas encore connu, mais il devrait l’être dès le 9 avril, date à laquelle le produit sera officiellement dévoilé. Des rumeurs évoquent un appareil à un peu plus de 100 euros.

Les autres produits IKEA récompensés à cette occasion sont la table OMTÄNKSAM, le canapé d’extérieur BRUSEN, la lampe de travail SVALLET, le four FINSMAKARE et la hotte aspirante FOKUSERA et le four combiné micro-ondes FINSMAKARE.

