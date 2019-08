Il est désormais possible de découvrir et d’écouter des podcasts avec Google

Google offre désormais la possibilité de découvrir et d’écouter des podcasts en réalisant des recherches avec Google Search. Les résultats seront basés sur sa compréhension des sujets.

Trouver des podcasts directement avec Google Search

Un podcast est une émission enregistrée en audio. L’origine du mot vient de la contraction d’iPod et de « Broadcast ». Ces émissions gratuites sont écoutables en ligne et même souvent téléchargeables légalement. Ce mode de diffusion s’est démocratisé avec Internet et ne concerne pas seulement des émissions radio mais peuvent être facilement réalisés par toute personne disposant d’un micro. Il s’agit souvent de replay d’émission radio mais ces enregistrements peuvent aussi être créés par des professionnels souhaitant parler d’un sujet, vendre un produit ou un service ou bien encore des indépendants désireux de communiquer sur un sujet. Google va désormais proposer une recherche facile et une écoute en ligne.

Google permet désormais de trouver aisément des podcasts sur les sujets de votre intérêt en réalisant une simple recherche dans son moteur. Les résultats proposés seront basés sur « la compréhension de Google de ce dont parle le podcast ». Le géant américain des moteurs de recherche compte rendre cette fonctionnalité aussi disponible avec Google Assistant et Google Podcasts plus tard dans l’année. Vous pourrez ainsi demander à vos haut-parleurs intelligents de vous trouver des émissions audio ou à l’assistant de votre smartphone Android.

Une fonctionnalité bienvenue tant il était difficile auparavant de trouver des enregistrements audio correspondant réellement à nos attentes. Pour trouver un podcast correspondant à vos besoins, il suffit désormais de mettre podcasts, suivi des mots clés liés à votre recherche. Par exemple une recherche de type « podcasts dangers des vaccinations » vous proposera des enregistrements audio d’émission radio ou de professionnels ou bien encore de particuliers évoquant les risques liés à ces produits pharmaceutiques.

Google va permettre d’aller plus loin en vous permettant de suspendre la lecture d’un podcast et de la reprendre plus tard là où vous étiez resté. Notez toutefois que cette fonction de recherche de podcasts via le moteur de recherche n’est disponible qu’en anglais pour le moment. Selon le blog officiel de Google, d’autres langues seront ajoutées plus tard.