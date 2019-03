Il est enfin possible d’envoyer des SMS en Wi-Fi chez Orange

Orange aura mis le temps, mais ça y est ! Les abonnés mobile d’Orange et de Sosh vont enfin pouvoir envoyer des textos en se connectant à un réseau Wi-Fi. Une attente interminable pour ceux qui attendaient cette possibilité avec intérêt, car les autres opérateurs ont déjà sauté le pas. Le premier opérateur national aura donc traîné au maximum, sachant que l’an prochain, cela sera une obligation…

Envoyer des SMS en Wi-Fi chez Orange, c’est possible mais sur un iPhone !

Si vous vous souvenez du New Deal mobile de janvier 2018, c’était en effet un thème abordé et une promesse de la part de tous les opérateurs, certains comme SFR et Bouygues avaient rapidement mis en place la possibilité d’envoyer les SMS via un réseau Wi-Fi, mais d’autres comme Orange ou Free, ont laissé les mois s’écouler. D’ailleurs pour Free, ce n’est toujours pas le cas. C’est assez surprenant pour Orange, car il avait été le pionnier du VoWiFi (les appels audio via Wi-Fi), alors pourquoi pas avec les SMS ?

La mesure risque toutefois de passer un peu inaperçue, car la mise à jour du réseau Orange, ne touchera que les smartphones Apple de dernières générations, à savoir les iPhone XS, XS Max et XR, s’ils disposent de la mise à jour d’iOS 12.2. L’opérateur historique Orange promet que cette mise à jour du réseau profitera rapidement à d’autres marques de smartphones. Précisons toutefois, à toutes fins utiles que l’abonné doit disposer d’un forfait non bloqué, cela ne concerne donc pas des pré-payés, ni des mobicartes.

Si vous ne disposez pas d’un iPhone dernière génération et que vous souhaitez envoyer directement des SMS depuis un réseau WiFi, il faudra soit patienter, soit investir dans un produit griffé de la pomme, dans le second cas, vous pouvez opter pour celui ci :

Reste désormais à Free de se bouger un peu de ce côté là, car l’opérateur est tenu de le faire avant la fin de l’année !