Il est maintenant possible de louer une voiture sur Uber

C’était une nouvelle qui allait préparer l’entrée en bourse d’Uber, un an après. Le 11 avril 2018, le géant de la mobilité avait noué un partenariat avec Getaround, une société mettant en relation des particuliers pour la location de véhicules.

Grâce à ce rapprochement avec la firme (basée elle aussi à San Francisco), Uber levait le voile sur « Uber Rent », une toute nouvelle fonctionnalité qui venait divertir encore plus l’activité de l’entreprise, en faisant passer l’application de VTC en un véritable portail à la mobilité.

Aujourd’hui, c’est au tour du marché français a voir arriver le nouveau service. La dernière mise à jour de l’application Uber a ajouté « Uber Rent » pour que les utilisateurs du service de VTC puissent à leur tour pouvoir réserver une location de voiture directement depuis leur smartphone. Uber indique avoir pu déployer son nouveau service en s’associant avec la plateforme spécialisée CarTrawler.

Uber Rent, un comparateur de prix

Uber a toujours tourné autour du sujet de la location. Auparavant, ses contrats signés avec des acteurs du domaine concernaient la mise en place d’offre de location de type LOA (location avec option d’achat) pour que le réseau de chauffeurs partenaires à l’application puisse obtenir des tarifs préférentiels en s’équipant d’un nouveau véhicule.

Avec Uber Rent, l’objectif est ailleurs : ouvrir Uber à la location courte durée pour d’autant plus installer l’application de la société parmi les indispensables outils de la mobilité. Aujourd’hui, Uber se focalise avant tout sur les pôles urbains, et la location de véhicule pourrait venir marquer un déploiement sur une échelle plus large.

Comme à son habitude, Uber ne sera qu’un relais entre le client et les services disponibles. La société ne compte pas déployer des agences de location, mais recensera plutôt les différentes agences présentent dans les villes, en indiquant les prix et les véhicules disponibles dans chacune d’entre elles.

Comme le montrent les captures d’écran de l’application ci-dessus, la nouvelle fonctionnalité sera disponible dans un onglet à part entière, à côté du service de VTC, d’Uber Eats et des engins en free floating. Il sera possible d’indiquer les jours et les heures sur lesquels l’ont souhaite louer un véhicule, notre âge, et si l’adresse de retour sera la même que celle à l’aller.