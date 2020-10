Il sera bientôt possible de se connecter au réseau Starlink

Après avoir signé un beau contrat avec l’armée américaine, SpaceX se concentre de nouveau sur ses nombreux autres projets, et notamment Starlink. À ce jour, 700 satellites ont été lancés pour offrir une excellente connexion Internet à n’importe qui sur Terre. L’objectif ultime de SpaceX est de créer une constellation artificielle de 42 000 satellites. Rassurez-vous, pas besoin d’atteindre cette quantité de satellites pour pouvoir profiter du réseau Starlink.

Pour une fois, Elon Musk semble avoir été raisonnable dans ses estimations. En avril dernier, le PDG de SpaceX annoncé l’ouverture d’une bêta privée d’ici 3 mois, et d’une bêta grand public d’ici 6 mois. 6 mois plus tard, la bêta privée a déjà été lancée, et la version publique serait sur le point d’arriver. Hier, la société a ajouté 60 nouveaux satellites à la constellation, ces derniers ne sont donc pas encore totalement reliés à leurs confrères. Une fois cette étape atteinte, SpaceX pourra donner une date. Si l’on en croit le tweet d’Elon Musk.

Once these satellites reach their target position, we will be able to roll out a fairly wide public beta in northern US & hopefully southern Canada. Other countries to follow as soon as we receive regulatory approval.

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2020