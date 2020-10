SpaceX décroche un énorme contrat avec l’armée américaine

Il y a quelques années de cela, personne n’aurait pu croire que la société SpaceX créée par Elon Musk allait être aussi proche de l’armée américaine. Pourtant, c’est bien le cas. Si nous connaissons les bons rapports qu’entretiennent SpaceX et la NASA, nous ignorions complètement les relations de la société avec l’US Army. SpaceX vient de signer un contrat de 149,2 millions de dollars avec la Space Development Agency, une branche de l’armée américaine.

Quelle est la mission de SpaceX ?

Elon Musk et ses équipes vont devoir concevoir des satellites d’alerte et de poursuite de missiles pour le ministère de la Défense. Ces véhicules devront être placés en orbite basse, en intégrant des capteurs infrarouges à large champ de vision qui peuvent surveiller les menaces potentielles et aider les systèmes de défense antimissiles. Derek Tournear, le directeur de la Space Development Agency, a salué l’innovation possible grâce à SpaceX.

La société L3 Harris a remporté un contrat similaire, d’environ 193,6 millions de dollars. L3 Harris devra lancer 8 satellites d’ici la fin de l’année 2022. Toutefois, SpaceX possède un avantage de taille, puisque les satellites commandés par la Space Development Agency seront calqués sur ceux du projet Starlink. La société d’Elon Musk possède une belle expérience avec ces satellites, puisque 480 sont déjà en place en orbite basse.

Ce projet vient ajouter une étape supplémentaire à la to-do list interminable de SpaceX. Comme on l’a évoqué, la société doit continuer d’envoyer ses satellites Starlink, tout en avançant sur le projet Starship afin de démocratiser le tourisme spatial et les voyages interplanétaires. Il y a quelques semaines de cela, SpaceX annonçait être prête à envoyer un prototype Starship aux portes de l’espace, soit à 18 kilomètres au-dessus de nos têtes. Nous le savons, Starship est désormais la priorité incontestable de SpaceX.