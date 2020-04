Il s’est vendu plus de smartphones 5G au premier trimestre 2020 que durant toute l’année 2019

En 2019, on a vu arriver les premiers smartphones 5G. Cependant, dans un premier temps, cette technologie n’était disponible que sur quelques smartphones de la catégorie premium. Cela change cette année puisque la 5G devient la norme sur tous les appareils haut de gamme et petit à petit, celle-ci débarque également sur les smartphones plus abordables.

Et malgré l’impact de la crise du COVID-19 sur les ventes de smartphones dans le monde, il semblerait que les ventes de smartphones 5G aient quand même décollé lors du premier trimestre 2020. Du moins, c’est ce qui est suggéré par un rapport récemment publié par la société Strategy Analytics. De plus, la demande a surtout été forte en Chine, alors que le pays était frappé par le coronavirus durant ce premier trimestre.

« Les livraisons mondiales de smartphones 5G sont passées à 24,1 millions au premier trimestre 2020, soit nettement plus que tous les smartphones 5G expédiés au cours de l’année 2019 (18,7 millions). La demande de smartphones 5G a été forte, notamment en Chine, malgré l’émergence de l’épidémie Covid-19. La Chine est le leader de la demande de smartphones 5G, mais la demande augmente également en Corée du Sud, aux États-Unis et en Europe », lit-on dans un communiqué de Strategy Analytics.

On notera aussi que pour ce premier trimestre 2020, Samsung est resté le leader mondial des smartphones 5G, avec 8,3 millions de smartphones 5G expédiés durant ces trois premiers mois de l’année. Derrière Samsung, il y a Huawei, Vivo, Xiaomi et Oppo.

Apple devrait sortir ses premiers smartphones cette année

Pour rappel, Apple ne propose pour le moment pas de smartphones 5G. Néanmoins, les prochains iPhone devraient prendre en charge cette technologie, étant donné qu’Apple a négocié un arrangement avec Qualcomm en 2019, afin de mettre fin à la bataille qui opposait les deux entreprises devant les tribunaux. De ce fait, Apple peut s’approvisionner en modems 5G auprès de ce fournisseur. Lorsqu’Apple lancera ses premiers iPhone 5G, cela devrait propulser la firme de Cupertino à la première place du marché des smartphones 5G (une place qu’elle pourrait ne pas garder longtemps). Néanmoins, pour le moment, on n’est pas certains que les iPhone 12 sortiront au mois de septembre. Récemment, nous avons relayé une rumeur selon laquelle l’entreprise pourrait repousser la sortie de ces appareils d’un mois à cause de problèmes causés par la crise du COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement. D’autres sources indiquent aussi qu’Apple pourrait repousser le lancement des iPhone 12 s’il estime que le contexte économique n’est pas favorable.

Dernièrement, nous avons également relayé une rumeur selon laquelle Samsung aurait réduit ses commandes de moitié auprès des fournisseurs de composants pour les smartphones.