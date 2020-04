Samsung aurait réduit de moitié ses commandes auprès des fournisseurs

La crise du COVID-19 est en train d’affecter l’économie mondiale et visiblement, les ventes de smartphones en 2020 seront loin d’être épargnées. D’après un article publié par Sammobile, qui relaie le média coréen Etnews, le numéro un mondial Samsung aurait indiqué à ses fournisseurs qu’il réduit ses commandes de composants de moitié.

En substance, Samsung s’attendrait à une baisse significative des ventes pour le reste de l’année. Si le constructeur a eu des résultats acceptables au premier trimestre, grâce au Galaxy S20 et au Galaxy Z Flip, la situation s’est rapidement dégradée au mois d’avril.

Et outre cela, les mesures de confinement ont considérablement réduit ses capacités de production. D’après les rumeurs, la production de Samsung au mois d’avril n’atteindrait que 10 millions d’unités, alors qu’en moyenne, la marque coréenne produirait 25 millions d’unités par mois. De nombreuses usines de Samsung, en Corée du Sud, mais également en Inde, ont été mises à l’arrêt à cause du COVID-19.

Sammobile explique que Samsung devrait avoir les ressources nécessaires pour encaisser les effets de la pandémie. En revanche, ses fournisseurs pourraient être plus exposés. Le représentant de l’un de ces fournisseurs aurait fait comprendre que la réduction de moitié des commandes de Samsung pourrait menacer la survie de cette entreprise.

De son côté, Apple vient de lancer l’iPhone SE(2020), mais la firme de Cupertino pourrait repousser la sortie de l’iPhone 12

De son côté, Apple, principal concurrent de Samsung, vient de lancer l’iPhone SE(2020). Et si pour le moment, on n’a pas de données officielles sur les ventes de ce nouveau modèle abordable, les rumeurs suggèrent que celles-ci seraient mieux que prévu. C’est, par exemple, ce qu’aurait indiqué l’analyste Ming Chi Kuo, d’après un article publié par CNBC. Néanmoins, cet article suggère que les ventes d’iPhone devraient baisse de 20 à 25 % durant ce second trimestre 2020.

Et un récent article du Wall Street Journal suggère qu’Apple pourrait repousser le début de production de ses prochains iPhone haut de gamme, les « iPhone 12 », d’un mois à cause des perturbations causées par la pandémie dans la chaîne d’approvisionnement. Mais de précédentes rumeurs ont également indiqué qu’Apple pourrait repousser la sortie de ces appareils s’ils estiment que le contexte économique n’est pas favorable au lancement de ses premiers iPhone 5G.