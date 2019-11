Iliad (Free) bondit de 20 % en bourse

Le groupe français de télécommunications Iliad va mal. Lui qui a cassé les prix des abonnements mobile par le biais de Free, se retrouve dans une situation où sa stratégie s’est retournée contre lui, alors que les autres opérateurs proposent désormais des offres aussi compétitives, voire beaucoup plus.

Économiquement, cette guerre est visible en bourse. En l’espace de deux ans, la valeur des actions d’Iliad a été divisée par deux, et le groupe détenant Free continue à voir baisser ses parts de marché, malgré sa présence en Italie et au Maroc, en plus de l’Hexagone.

Un investissement d’1,4 milliard d’euros par Xavier Niel

A l’aube de l’arrivée de la 5G, où chaque opérateur devra trancher parmi les acteurs ayant répondu à leur appel d’offres pour l’établissement des infrastructures et des antennes, Iliad et Free se doivent de ne pas perdre la confiance de leurs investisseurs. Fondateur du groupe en 1991 et actuel actionnaire majoritaire, Xavier Niel l’a très bien compris. Lors d’un entretien téléphonique avec des analystes, l’homme d’affaires a fait part d’un investissement de taille, directement de sa poche.

Le groupe Iliad va augmenter son capital de 1,4 milliard d’euros grâce à un investissement de son fondateur, détenant 52 % de la société. Cette somme injectée dans l’entreprise n’ira pas dans le développement de ses projets, mais plutôt directement chez les autres investisseurs. Pour éviter de voir la confiance de ces autres actionnaires tomber, Xavier Niel a souhaité opérer une offre de rachat d’actions, afin de proposer une sortie aux investisseurs mécontents.

« En tant que premier actionnaire du groupe, j’ai été déçu par l’évolution du cours de l’action au cours des derniers mois », a déclaré M. Niel. « Mais je crois au groupe, à son management, à ses perspectives en France et bien sûr en Italie. J’ai hâte d’accroître ma visibilité au sein du groupe », a-t-il déclaré.

Iliad bondit de 20 % en bourse

Pour les actionnaires, l’investissement de Xavier Niel sera une potentielle voie de sortie. Au moment de l’annonce, l’action était estimée à 95,06 euros lundi 11 novembre. Sur les 11,7 millions d’actions en question, le plan d’investissement de Xavier Niel a fait exploser le cours du titre de l’Euronext Paris, en hausse de près de 20 % sur la journée.

Le groupe Iliad le sait, cette somme injectée dans la société est loin d’être suffisante pour retrouver la santé. Mais cette annonce de Xavier Niel n’arrive pas de façon isolée, et l’homme a très bien choisi son moment. Le groupe de télécommunication vient d’annoncer les résultats de son troisième trimestre, et la croissance est au rendez-vous. Le groupe affirme avoir vu sur chiffre d’affaires augmenter de 8 %, à 1,34 milliard d’euros. Parmi les acteurs de la croissance, Free Mobile, qui a gagné pas moins de 150 000 nouveaux clients. Un petit retour au vert sur lequel il fallait capitaliser, en attendant la prochaine échéance qui risque de bouger un bon nombre de choses : l’arrivée du réseau 5G.