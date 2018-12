Porsche Taycan… mais au fait, comment ça se prononce « Taycan » ?

Porsche Taycan : nouvelle vidéo (pour bien prononcer)

On le sait, Porsche prépare activement l’arrivée sur le marché de son tout premier bolide 100% électrique. Le Porsche Taycan, c’est son nom, descend directement du concept Mission E présenté au Salon de Francfort 2015, et sa commercialisation devrait démarrer dans le courant de l’année 2019.

Aux dernières nouvelles, le Porsche Taycan afficherait des pré-commandes plutôt flatteuses, notamment en Scandinavie. La Norvège a particulièrement été sensible à la vision de la voiture électrique par Porsche, avec pas moins de 3000 personnes intéressées, lorsque Porsche vend en moyenne 600 véhicules dans le pays chaque année. Dans sa dernière vidéo, Porsche ne dévoile pas grand chose de son futur Taycan… si ce n’est la bonne manière de le prononcer.

En effet, se remémorant peut-être un épisode de la série Friends dans lequel Joey retrouve des clés de Porsche à Central Park, le constructeur a décidé de nous éclairer quant à l’appellation de son bolide : Taycan. On se souvient qu’en 2016 déjà, le constructeur avait proposé le même genre de vidéo, pour apprendre la bonne prononciation de… Porsche.

Rappelons que l’appellation Taycan signifie « âme d’un jeune cheval fougueux« . Un nom qui reflète à la fois l’origine et le futur de la firme allemande, pour ce modèle électrique qui affichera une puissance totale de plus de 600 ch. De quoi permettre à ce Porsche « Taillecanne » d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, tout en promettant une autonomie de plus de 500 km. Reste désormais à attendre la présentation officielle de la bête… et l’essai complet made in Presse-Citron.