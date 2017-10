Initiez-vous au Machine Learning avec cette formation à prix promo

Découvrez ce nouveau bon plan formation : un cours d’introduction au Machine Learning avec des spécialistes du sujet.

Intelligence Artificielle, Larchine Learning, plus une journée ne passe sans un article ou un dossier sur un sujet qui fascine autant qu’il peut inquiéter.

Au-delà des mythes, si vous voulez en savoir plus et vous initier au Machine Learning, voici une formation complète proposée par notre partenaire Udemy , qui vous permettra non seulement de tout savoir sur le sujet mais surtout d’aller plus loin en rentrant directement dans le processus de programmation.

Ce cours a été conçu par deux professionnels scientifiques de la donnée, qui partagent leur expertise pour vous aider à intégrer la parfaite intuition des modèles de Machine Learning et vous donner les compétences pour implémenter ces modèles. Le cours est dispensé étape par étape afin que vous développiez votre compréhension du Machine Learning de manière claire et progressive. Chaque tutoriel vous fera acquérir une nouvelle compétence et de nouvelles bases solides. Cette formation vous permettra également de mieux appréhender les questions liées au business grâce au Machine Learning.

Le tarif standard habituel de ce cours est de 200 euros sur le site Udemy. Pendant la promotion bon plan, la formation est disponible à 10 € seulement ! L’offre est valable en cliquant sur ce lien : Introduction au Machine Learning .