Insolite : Siri interrompt un ministre britannique au parlement, pour lui parler de la Syrie

Alors qu’il parlait de la Syrie et de l’Etat Islamique au parlement, Gavin Williamson est interrompu (chahuté) par l’assistant numérique de son iPhone. La vidéo est devenue virale, mais certains s’interrogent également si un secrétaire d’Etat à la défense devrait activer Siri sur son iPhone.

Gavin Williamson, secrétaire d’Etat à la défense du Royaume-Uni, a vécu un moment un peu embarrassant à cause de son iPhone. Au lieu d’être chahuté par les députés, il a été interrompu par Siri.

Mardi, Siri, l’assistant numérique de l’iPhone, s’est déclenché automatiquement sur son mobile alors qu’il était dans la Chambre des Communes pour parler de l’Etat Islamique et de la Syrie. « J’ai trouvé quelque chose sur le web pour la Syrie », dit Siri. Surpris, le secrétaire d’Etat a d’abord regardé autour de lui, avant de réagir.

« Il est très rare que vous soyez chahuté par votre propre téléphone portable », a-t-il ensuite déclaré, avant de s’excuser.

« L’un des pièges quand on a un nouvel iPhone … Je dois demander à ma fille de 13 ans comment l’utiliser! », a réagi le ministre plus tard, sur Twitter.

One of the pitfalls of having a new iPhone… I must ask my 13 year old daughter how to use it! #NewiPhone #Siri https://t.co/DOvG2wV6Hn — Gavin Williamson MP (@GavinWilliamson) July 3, 2018

L’incident est devenu un gag sur internet. Mais beaucoup de personnes s’inquiètent également du fait qu’activer l’écoute sur Siri quand on est ministre de la défense pourrait poser une menace pour la sécurité du pays. « Eteindre Siri n’est-il pas l’une des choses les plus basiques lorsque vous vous souciez de la cyber sécurité ? », s’est interrogée Laura Kuenssberg, éditrice politique à la BBC.

Erm hate to ruin the gag about Williamson's phone, but isn't turning off Siri one of the most basic things that you do if you care about erm, cybersecurity — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) July 3, 2018

Plus tard, des sources proches du secrétaire d’Etat à la défense auraient assuré que Gavin Williamson n’a pas son téléphone avec lui lorsqu’il a des conversations sensibles ou lorsqu’il discute de sujets confidentiels.