Instagram annonce son propre outil dédié au crowdfunding

Depuis quelques mois, Instagram a mis en place des widgets voués à participer à des collectes pour diverses associations directement depuis les story. Aujourd’hui, la plateforme appartenant au groupe Facebook va encore plus loin dans cette démarche en présentant un service similaire à ce que propose GoFundMe, Kickstarter, ou encore KissKissBankBank.

Selon Instagram, cette alternative permet de collecter des fonds pour une cause personnelle, un projet professionnel, ou encore une organisation qui vous tient à coeur. Dans un premier temps, le réseau social explique que cet outil sera déployé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande pour les utilisateurs Android. Par la suite, le reste du monde aura la chance de l’utiliser, même sur iOS.

Passer le cap de la simple passerelle.

Cette idée vient d’un constat très simple, depuis janvier plus de 100 millions de dollars ont été collectés via des collectes de fonds en rapport avec la COVID-19 grâce à Instagram et Facebook. D’autres causes ont largement été saluées par les utilisateurs, c’est pourquoi Instagram ne veut plus servir de simple intermédiaire en développant son propre outil de collecte de fonds.

Par ailleurs, en janvier 2019, nous apprenions via un article du New York Times que Facebook souhaite rendre ces trois applications interopérables, de manière à ce que les utilisateurs de celles-ci puissent communiquer entre eux. La semaine dernière Facebook a été victime d’une légère fuite d’information grâce à laquelle on peut clairement voir que les travaux avancent dans ce sens, et les applications pourraient prochainement être interopérables.

#Instagram keeps working on the « Your Privacy » section providing some new details 👀 pic.twitter.com/thEMlwZKfa — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 17, 2020

De plus, Instagram fait de nombreux efforts sur sa plateforme pour encourager les utilisateurs à interagir de manière positive. Ces derniers temps, la haine est omniprésente sur toutes les plateformes sociales et Instagram n’y a pas échappé. C’est pourquoi l’application ultra populaire cherche à retrouver une communauté bienveillante.