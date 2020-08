Instagram désactive une fonctionnalité par crainte de favoriser la réélection de Donald Trump

Instagram a pris la décision de désactiver sa fonctionnalité « related hashtags » à cause d’un curieux dysfonctionnement qui empêchait certains utilisateurs de voir plus de contenus, ou bien affichait des posts désobligeants, sur le même sujet. Ce bug a été mis en lumière par le Tech Transparency Project (TTP) et BuzzFeed News, qui ont remarqué que ce problème touchait particulièrement Joe Biden, et non Donald Trump.

Les hashtags suggérés lors de recherches en rapport avec Joe Biden étaient #creepyjoebiden, #joebidenpedophile ou encore #neverbiden. Dans le camp adverse, aucun hashtag de ce type n’apparaît pour Donald Trump. Par crainte de mettre en avant le camp républicain, et de favoriser la réélection de Trump, Instagram a pris une décision radicale qui consiste à désactiver complètement cette fonctionnalité.

Simple bug ? Une enquête est ouverte.

Le groupe Facebook explique qu’il s’agissait d’un simple bug, et qu’aucune tendance partisane n’a été préméditée. Un porte-parole d’Instagram confie à nos confères de The Verge : « Une erreur technique a fait que des dizaines de milliers de hashtags ne montrent pas les tags correspondants. Nous avons désactivé cette fonctionnalité pendant notre enquête ». Pour le moment, la plateforme sociale ne parvient pas à donner une véritable explication à ce bug et préfère ne pas trop en dire pour le moment. Nous ne savons pas également combien de temps ce bug a persisté sur Instagram, sachant que la fonctionnalité « related hashtags » existe depuis 2018.

Instagram semble plus préoccupé par le remplacement de TikTok en déployant de nouvelles fonctionnalités fortement inspirées par l’application chinoise. Après avoir dérobé les stories à Snapchat il y a quelques années, Instagram met une nouvelle fois sa dignité de côté en intégrant à sa plateforme une solution de montage vidéo rapide, imaginée par TikTok. En plus de cela, Instagram a déployé Reels il y a maintenant quelques semaines. Il s’agit d’un format vidéo très proche de ce que propose TikTok, en plus des posts habituels et des IGTV.