Instagram lance des outils destinés aux malvoyants

Instagram plus accessible pour les malvoyants

Depuis quelques semaines maintenant, Instagram multiplie les mises à jour et autres optimisations, visant (la plupart du temps) à rendre sa plateforme plus bienveillante. Le groupe s’est notamment lancé à la chasse des likes/commentaires/followers inauthentiques, sans compter la mise en place d’une option permettant aux utilisateurs de surveiller le temps passé sur l’application.

Aujourd’hui, le groupe annonce la mise en place de deux nouvelles améliorations. Ces dernières vont permettre de faciliter l’utilisation de la plateforme aux personnes souffrant d’une déficience visuelle. « Cette situation touchant aujourd’hui plus de 285 millions d’individus dans le monde, Instagram a décidé de procéder à ces mises à jour pour permettre à ces personnes une utilisation optimale de la plateforme » précise le groupe.

Ainsi, un texte alternatif automatique sera intégré afin que les utilisateurs souffrant d’une déficience visuelle puissent, grâce à leur lecteur d’écran, écouter les descriptions des photos lorsqu’ils consultent un profil, le fil d’actualité ou le fil Explorer. Cette fonctionnalité utilise la technologie de reconnaissance afin de générer une description des photos, pouvant être lue par un lecteur d’écran. L’utilisateur peut ainsi entendre une liste d’éléments contenus dans les images lors de la navigation au sein de l’application.

Dans un second temps, Instagram lance également le texte alternatif personnalisé, pour permettre d’ajouter une description plus riche lors de l’importation d’une photo. Les personnes utilisant un lecteur d’écran seront ensuite en mesure d’entendre cette description mise en ligne par l’auteur du post. Instagram annonce qu’il s’agit uniquement là des premiers pas vers « la création d’un Instagram plus accessible« , et on peut donc s’attendre à l’arrivée de nombreuses nouvelles optimisations dans les prochaines semaines.