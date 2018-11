Instagram teste un design qui met moins l’accent sur le nombre de followers

Le nombre de followers devrait-il être moins mis en avant ? Il y a quelques jours, Twitter a opéré un petit changement de design sur l’affichage des profils, afin que le nombre de followers soit moins visible.

Ce changement a fait suite à une déclaration du patron de Twitter, Jack Dorsey, durant laquelle il a expliqué que ce n’est pas ce nombre qui est important mais le nombre de conversations significatives que l’on a sur la plateforme. En même temps, quand un service donne une place proéminent au nombre de followers, les utilisateurs sont tentés de tout faire pour voir ce nombre augmenter.

Aujourd’hui, Instagram annonce aussi qu’il teste un nouveau design pour les profils. Et visiblement, l’entreprise souhaite également ne plus mettre le nombre de followers au-dessus de toutes les autres informations.

« Au cours des prochaines semaines, vos pourriez voir certaines fonctionnalités réarrangées en haut de votre profil. Cela inclut des changements sur les icônes, sur les boutons et sur la manière dont vous naviguez entre les onglets, ce qui, nous l’espérons, facilitera l’utilisation des profils », écrit Instagram. Le service précise également qu’il ne touche pas à la grille.

Le nombre de followers descend sur le nouveau profil Instagram

Le déplacement du nombre de followers fait partie des changements opérés, mais n’est pas mentionné par Instagram dans son billet de blog.

Néanmoins, on pourrait penser qu’à l’instar de Twitter, Instagram ait également décidé de donner moins d’importance au nombre de followers sur son réseau social afin d’avoir des conversations plus authentiques (et non motivées par la course aux abonnés).

D’ailleurs, il y a quelques jours, le service a également annoncé qu’il allait faire le ménage en supprimant les faux Like, les faux commentaires et les faux followers obtenus par le biais de services tiers qui violent les règles de la communauté.