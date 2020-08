Instagram va vous rendre plus accro, mais pourrait réduire la visibilité des abonnements

En 2018, la plupart des grands acteurs du numérique ont proposé de nouvelles fonctionnalités visant à nous aider à limiter notre utilisation de nos smartphones et des applications mobiles. Sur iOS et Android, par exemple, Apple et Google ont lancé des fonctionnalités qui nous permettent de contrôler l’utilisation de nos smartphones, afin de promouvoir le bien-être numérique.

De son côté, Instagram a lancé des fonctionnalités qui nous permettent de limiter le temps passé sur le réseau social, ainsi qu’un indicateur qui signale à l’utilisateur lorsqu’il a fini de voir toutes les nouvelles publications de son fil d’actualité. L’objectif ? Rassurez les utilisateurs quand ont vu toutes les publications récentes et expliquer qu’ils n’ont donc rien manqué (ce qui peut pousser ceux-ci à fermer l’application).

Une modification du fil d’actualité qui va encourager les utilisateurs à passer plus de temps sur l’app

Alors qu’en 2018, l’objectif d’Instagram était de rendre les gens moins accros à l’application, aujourd’hui, la plateforme lance une nouvelle fonctionnalité qui pourrait encourager les utilisateurs à rester sur cette application même lorsqu’ils ont fini de regarder toutes les publications récentes du fil d’actualité.

Comme le rapporte le site TechCrunch, Instagram a récemment modifié ce fil d’actualité. Après avoir affiché toutes les publications récentes des comptes ou hashtags suivis, le réseau social va désormais afficher un flux de publications suggérées provenant de comptes qui ne sont pas suivis.

Ces suggestions doivent permettre à l’utilisateur d’avoir du contenu à regarder, lorsqu’il a fini de voir les publications récentes. « Notre objectif est de préciser quand vous êtes à jour afin que vous puissiez décider comment vous voulez utiliser au mieux votre temps », explique Robby Stein, directeur produit d’Instagram, cité par TechCrunch. « Nous voyons des gens continuer à rechercher plus de publications qui les intéressent après avoir rattrapé leur retard sur leurs flux. »

En d’autres termes, l’idée est de recommander du contenu aux utilisateurs qui souhaitent continuer à scroller même s’ils ont déjà vu toutes les publications récentes des abonnements. Mais en même temps, cette nouvelle fonction du fil d’actualité pourrait aussi réduire la visibilité des publications des abonnements, au profit de celles qui seront recommandées.

En effet, au lieu d’afficher des publications plus anciennes des abonnements si l’utilisateur continue à scroller, Instagram pourra désormais afficher ces suggestions.