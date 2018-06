Instagram désormais valorisé à plus de 100 milliards de dollars ?

Six ans après son rachat par Facebook, Instagram serait désormais estimé à pas moins de 100 milliards de dollars, un montant exorbitant qui met en avant les efforts de sa maison mère.

En 2010, Kevin Systrom lançait Instagram, une appli photo pour iPhone à l’allure simple qui permettait d’ajouter un filtre sur une photo avant de la partager. Racheté par Facebook deux ans après, pour un milliard de dollars, l’application a pris le temps de grandir et le pari de la maison mère semble avoir été largement rentabilisé. Si le montant du rachat a pu surprendre à l’époque, il apparaît beaucoup moins significatif dès lors qu’on le met en perspective avec la potentielle valorisation d’Instagram à ce jour : 100 milliards de dollars ! En effet, selon un rapport de Bloomberg, le réseau social vaudrait cent fois plus que lors de son rachat.

Bientôt plus d’utilisateurs que la maison-mère Facebook ?

Si l’on en croit les données de Jitendra Waral, analyste de Bloomberg Intelligence, la valorisation d’Instagram serait ainsi actuellement supérieure à 100 milliards de dollars. Selon le rapport, le réseau social attire de nouveaux utilisateurs beaucoup plus rapidement que Facebook, à tel point qu’il ne serait pas étonnant de voir la plateforme dépasser les 2 milliards d’utilisateurs dans les cinq ans à venir. Le rapport évoque également le fait qu’Instagram possède un auditoire américain beaucoup plus jeune, ce qui pourrait lui permettre de croître aux États-Unis, là où Facebook aurait plus de mal.

D’ici l’année prochaine, Instagram pourrait ainsi représenter 16% des revenus de sa maison mère, contre environ 10% l’an dernier. Il est probable que les revenus d’Instagram en 2018 soient majoritairement issus des publicités présentes dans le feed, puisque la plateforme de vidéo est très récente. Pour rappel, Instagram a récemment révélé qu’il avait passé le cap symbolique du milliard d’utilisateurs, mais également qu’il lançait une plateforme de vidéo baptisée IGTV. Concurrent de YouTube, le service permet aux utilisateurs de poster des vidéos plus longues, pouvant aller jusqu’à une heure maximum. À ce jour, Instagram songe déjà à la monétisation des vidéos présentes sur la plateforme.