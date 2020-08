Instagram : vos photos et messages supprimés sont restés sur les serveurs pendant plus d’un an…

Alors qu’il vient tout juste de prendre une décision radicale, par crainte de favoriser la réélection de Donald Trump, Instagram fait à nouveau parler de lui aujourd’hui, en ce qui concerne le stockage des données. En effet, selon divers utilisateurs, le réseau social stockait sur ses serveurs, pendant de longs mois, des données (messages, photos, vidéo…) pourtant supprimées par les utilisateurs…

Un bug de mémoire pour Instagram ?

En effet, un chercheur en sécurité, Saugat Pokharel, a demandé à Instagram de lui fournir les photos et messages privés de son compte. Il a alors reçu des informations concernant des données bien présentes sur le réseau… mais aussi des messages et photos ayant été supprimés des mois auparavant. Des informations qui n’ont donc jamais été effacées des serveurs de l’application.

Selon un porte-parole d’Instagram : « Le chercheur a signalé un problème concernant les images et les messages d’Instagram supprimés par quelqu’un, qui seraient inclus dans une copie de ses informations via l’outil « Download Your Information » sur Instagram » Le réseau a ainsi évoqué un simple « bug », mis en lumière par Saugat Pokharel, qui a touché la somme de 6000$ en guise de « bug bounty ».

A noter que le bug a été identifié en octobre 2019, et vient tout juste d’être corrigé. Difficile de savoir si le « bug » a touché tous les utilisateurs d’Instagram, ou simplement une petite partie d’entre eux. Toujours est-il que pour certains utilisateurs du réseau, les données effacées ont bel et bien été conservées au chaud sur des serveurs, pendant « plus d’un an ».

Instagram précise que le fait de supprimer un contenu n’implique pas une suppression immédiate sur les serveurs. Il faut ainsi environ 90 jours pour permettre au réseau de supprimer définitivement les données désirées. Rappelons qu’Instagram n’est pas le seul à « retenir » certaines informations, et Twitter avait lui aussi été épinglé récemment, pour conserver un peu trop longtemps des échanges privés, supprimés par leurs auteurs…