Internet Archive : 1,4 million de livres en accès gratuit

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, de nombreux services proposent des accès gratuits ou offrent des cadeaux afin d’aider les internautes confinés à se divertir ou à s’éduquer durant cette période difficile. Et il y a quelques jours, le site Internet Archive a fait une annonce de ce type : 1,4 million de livres numérisés sont maintenant en accès gratuit, et sans liste d’attente.

Internet Archive est surtout connu pour sa machine à remonter dans le temps, qui permet de voir à quoi ressemblait une page web à une date donnée. On évoque aussi régulièrement cette organisation, quand celle-ci numérise d’anciens jeux vidéo, comme les jeux d’arcade ou les jeux MS-DOS, pour que ces titres soient accessibles en ligne.

Mais cette ONG, parfois considérée comme la bibliothèque d’Alexandrie du web, a également entrepris un vaste projet de numérisation de livres physiques. Et normalement, sa bibliothèque fonctionne comme les bibliothèques physiques : si Internet Archive n’a qu’une copie physique d’un livre en stock, il ne peut « prêter » ce livre qu’à une personne à la fois. De ce fait, il est fréquent que, pour accéder gratuitement à un livre sur Internet Archive, on doive attendre que celui-ci soit « rendu », et s’inscrire sur une liste d’attente.

Internet Archive fait sauter sa liste d’attente

Étant donné la situation exceptionnelle à laquelle le monde fait aujourd’hui face, Internet Archive a décidé de faire sauter son système de liste d’attente. En d’autres termes, un livre peut maintenant être « prêté » plusieurs personnes en même temps.

D’après l’organisation, cette mesure provisoire permettra de répondre « à notre besoin mondial et immédiat sans précédent d’accès à des documents de lecture et de recherche ». En effet, de nombreuses bibliothèques physiques sont fermées à cause des mesures de confinement, alors que de nombreuses personnes ont besoin de livres pour se distraire, ou bien pour des recherches.

Mais si le nombre de livres disponibles sur la bibliothèque numérique d’Internet Archive est impressionnant, celui-ci précise que cela « est une fraction de la taille d’un grand système de bibliothèques métropolitaines ou d’une grande bibliothèque universitaire. » Le système de liste d’attende d’Internet Archive sera suspendue jusqu’au 30 juin, ou jusqu’à la fin de l’état d’urgence décrété aux États-Unis.

Comme Internet Archive est un site américain, on trouve principalement des livres en anglais dans sa bibliothèque. Cependant, celle-ci contient également plus de 22 000 livres en français (un filtre permet de n’afficher que ces livres en français).