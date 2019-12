Interrogé sur son dîner avec Trump, Mark Zuckerberg demande le respect de sa vie privée

Le 23 octobre dernier, en visite à Washington pour parler devant le Congrès, le PDG de Facebook Mark Zuckerberg a discrètement rejoint la Maison Blanche pour dîner avec Donald Trump, le président des États-Unis. Il aura fallu près d’un mois avant que l’information ne fuite dans la presse, suite à un article de nos confrères de NBC News.

Si cette entrevue avait de quoi poser des questions du fait des invités présents conjointement, une interview sur le plateau de l’émission CBS This Morning a remis le sujet sur le devant de la toile. En réponse à une question de la journaliste Gayle King, Zuckerberg s’est montré très gêné, bafouillant. Pour se protéger, l’homme n’a pas trouvé mieux que d’évoquer le respect de sa vie privée.

Une réponse – et une ligne de défense – encore plus intéressante que l’ensemble de son entretien. Invité dans l’émission de CBS This Morning, Zuckerberg s’est montré très maladroit, en réponse à Gayle King, lui demandant si Trump tentait de « faire pression sur lui de quelque manière que ce soit ». « Non… Je veux dire… Je ne pense pas que ce soit… Je pense que certaines des choses dont les gens parlent ou pensent qu’on discute dans ces discussions ne sont pas vraiment comment cela fonctionne », a répondu Zuckerberg. L’extrait est disponible ci-dessous.

EXCLUSIVE: @GayleKing asked @Facebook’s Mark Zuckerberg about the nature of his recent meeting with President Trump.

“We talked about a number of things that were on his mind and some of the topics that you read about in the news around our work.” https://t.co/22a5fbqOX2 pic.twitter.com/OJJZ8BWwvu

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) 2 décembre 2019