Intersect : Furieuse de découvrir que le festival est organisé par Amazon, cette artiste jette l’éponge

Organisé les 6 et 7 décembre prochains à Las Vegas, le festival Intersect est présenté comme une première d’envergure internationale. Certains comparent même déjà cet événement au festival Coachella qui fait chaque année beaucoup parler de lui. Le programme de ce nouveau rendez-vous a été présenté cette semaine et il a surpris beaucoup de monde, à commencer par certains artistes annoncés qui ont découvert à cette occasion qu’Intersect était organisé par Amazon.

Un lien entre le festival et Amazon trop peu visible ?

C’est le cas de The Black Madonna qui s’est emportée dans une série de tweets. « Ma tête est sur le point d’exploser, je suis tellement énervée. Si vous êtes choqué d’apprendre que je jouerai pour Amazon, eh bien, sachez que moi aussi. » Elle a par la suite confirmé qu’elle ne prendrait finalement pas part à cette manifestation : « Je ne participerai pas au festival Intersect en raison de la relation qu’entretient Amazon Web Service avec le Ministère de l’intérieur et les services de l’immigration. »

L’artiste affirme avoir été totalement trompé. Lorsqu’elle a signé pour participer à ce nouveau rendez-vous, il s’agissait de passer un bon moment avec des groupes qu’elle apprécie et il n’a été à aucun moment question d’Amazon.

Cette version des faits est pourtant contredite par la firme de Jeff Bezos. « Notre affiliation au festival Intersect est clairement définie dans le contrat signé par l’équipe de gestion de The Black Madonna. Amazon Web Services est nommé à cinq reprises, dans les documents qui ont été examinés et approuvés », se défend Amazon.

Si ces papiers officiels semblaient bien mentionner l’entreprise, il semble bien que de nombreux artistes n’en avaient absolument pas conscience. Japanese Breakfast, emmené par la musicienne Michelle Zauner, a par exemple confirmé qu’elle n’avait aucune idée du lien existant entre le festival et le géant de la Tech. Reste à voir comment les autres artistes réagiront et si certains estimeront, comme The Black Madonna, avoir été trompés.