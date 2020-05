Into the Night sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la série Into the Night. Si vous ne l’avez pas encore vue, la prudence est donc de rigueur.

Netflix est un terreau fertile pour de géniales séries produites localement un peu partout dans le monde. Reconnaissons-le sans peine, la France n’a pas forcément été très gâtée jusque-là (avec une petite exception pour Marianne). Nos voisins belges peuvent-ils faire mieux ? C’est la principale question que l’on avait à l’esprit à l’heure de découvrir Into The Night, une série apocalyptique qui est aussi la première production originale Netflix dans le pays.

Into the Night, un soleil mortel

De quoi parle-t-on ici ? D’un scénario qui se révèle plutôt accrocheur sur le papier. Dans cette série de six épisodes, on suit un groupe de passagers à bord d’un vol de nuit en partance de Bruxelles et à direction de Moscou. Ils vont devoir tenter de survivre alors que le soleil tue tout le monde sur son chemin. Condamnés à faire le tour de la Terre ensemble, ils se mettent en quête d’une solution pour survivre.

Que faut-il en penser ? La série souffre d’un problème majeur. C’est une thématique qui n’est pas forcément en vogue dans nos contrées, et surtout, le budget n’est pas forcément au niveau. On imagine déjà la même chose aux Etats-Unis, avec des effets spéciaux et une mise en scène bluffants. Paradoxalement, les dialogues ont eux été écrits en anglais avant d’être traduits et cela se ressent par moment, dans des textes qui n’ont pas autant de portée ou de sens qu’on pourrait l’espérer.

Mais, ces quelques défauts sont rapidement oubliés grâce à plusieurs arguments de poids. Tout d’abord, un casting particulièrement surprenant et qui monte en puissance au fil de la saison avec une mention spéciale à Pauline Etienne (Bureau des Légendes), Laurent Capelluto (Zone Blanche) et Mehmet Kurtulus (The Protector). Surtout, Into The Night, n’est pas une série qui se prend vraiment au sérieux. Il n’y a pas de grande leçon environnementale, ni de révolution scientifique en vue. En revanche, le format ramassé , la mise en scène intelligente et la multitude de rebondissements garantissent que l’on restera attentif (presque) tout le temps. Mieux encore, la fin du dernier épisode, vous donnera envie de voir la saison 2. Que demander de plus ?