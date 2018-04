iOS 11.3 : vous pouvez maintenant savoir si votre iPhone est bridé

Apple vient de lancer iOS 11.3. Cette mise à jour inclut la fonctionnalité qui permet de savoir si l’iPhone est bridé et qui permet de désactiver ce bridage des performances.

Sur son site, Apple vient d’annoncer la disponibilité d’iOS 11.3. Cette mise à jour était très attendue car c’est avec celle-ci qu’arrive la fonctionnalité qui permet de contrôler l’état de la batterie et de savoir si un iPhone est bridé.

Il y a quelques mois, Apple a été accusé de brider les iPhones anciens afin d’encourager les utilisateurs à acheter les modèles récents. Face à une grosse polémique, la firme de Cupertino a expliqué que quand les batteries vieillissent chimiquement, cela peut provoquer des extinctions subites des appareils lors des pics d’activités. Afin d’éviter cela, Apple a donc décidé de lancer une fonctionnalité qui altère les performances en fonction de l’usure de la batterie.

La firme de Cupertino a démenti les accusations d’obsolescence programmée, mais admet qu’il a manqué de transparence. Et afin de montrer sa bonne volonté, la firme avait promis de permettre aux utilisateurs de son OS de savoir s’ils sont affectés par ce bridage (ainsi qu’une réduction sur le coût d’un remplacement de batterie).

Vérifiez si votre iPhone est bridé

« iOS 11.3 ajoute de nouvelles fonctionnalités pour montrer la santé de la batterie d’un iPhone et recommande si une batterie doit être réparée. Ceux-ci peuvent être trouvés dans Paramètres -> Batterie et sont disponibles pour iPhone 6 et versions ultérieures », écrit Apple dans son communiqué.

D’autre part, il est possible de vérifier si le bridage est activé sur l’iPhone. Et l’utilisateur peut choisir de désactiver cette altération des performances.

Une nouvelle fonctionnalité pour la gestion des données personnelles

Comme par hasard, alors que Facebook est frappé par le scandale Cambridge Analytica (et à deux mois de l’entrée en vigueur du RGPD), Apple introduit également une fonctionnalité pour informer l’utilisateur quand leurs données personnelles peuvent être utilisées.

« iOS 11.3 et macOS 10.13.4 introduisent des mises à jour pour les informations sur les données et la vie privée afin qu’il soit plus facile pour les utilisateurs de comprendre comment leurs données personnelles peuvent être utilisées », explique Apple.

(Source)