Apple s’excuse et annonce une réduction sur les remplacements de batteries

Dans un nouveau communiqué, Apple s’excuse auprès de ses utilisateurs et annonce une réduction significative des prix des remplacements de batteries, ainsi qu’une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de savoir si celle-ci peut affecter les performances.

Alors que des plaintes et des actions collectives ont déjà été déposées aux USA, en Israël et en France, Apple publie un nouveau communiqué concernant ses batteries et les performances des anciens iPhone.

« Nous savons que certains d’entre vous pensent qu’Apple vous a laissé tomber. Nous nous excusons. Il y a eu beaucoup de malentendu à propos de cette question, alors nous aimerions clarifier et vous informer de certains changements que nous faisons », lit-on dans le premier paragraphe de ce communiqué.

Apple insiste sur le fait qu’il n’a jamais eu l’intention de raccourcir la durée de vie de l’iPhone et réexplique pourquoi certains utilisateurs d’iPhone anciens peuvent observer une baisse de performance : une mise à jour qui peut réduire les performances lorsque la batterie vieillit, afin d’éviter des extinctions subites de l’appareil.

« Bien que ces changements puissent passer inaperçus, dans certains cas, les utilisateurs peuvent connaître des délais de lancement plus longs pour les applications et d’autres réductions de performances », admet aussi la firme.

La batterie, un bien consommable

Pour Apple, la batterie est un « bien consommable ». Et face aux préoccupations de ses utilisateurs, la société a décidé de lancer une réduction sur les prix des batteries de remplacement. A partir de janvier, aux Etats-Unis, un remplacement de batterie qui coûte normalement 79 dollars pour les iPhone non-garanties coûtera désormais 29 dollars, soit une réduction de 50 dollars. Cette offre est valable pour l’iPhone 6 et les modèles plus récents. Et elle deviendra disponible dans le monde entier.

Apple sera également plus transparent concernant l’état de la batterie de l’iPhone. Début 2018, la firme fournira une mise à jour d’iOS qui informera l’utilisateur sur l’état de sa batterie, pour qu’il sache si les performances de l’appareil peuvent être affectées.