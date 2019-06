Comment iOS 13 va vous protéger du spam téléphonique

La conférence WWDC 2019 d’Apple a livré son lot de surprises et d’innovations. Bien que prévisible, la suppression d’iTunes a marqué les esprits tant elle représente la fin d’un symbole. La firme a par ailleurs présenté macOS Catalina qui propose de nouvelles fonctionnalités, notamment en matière d’accessibilité, ou la fusion de Find My Friends et Find My Device. Le nouveau système Sign with Apple ne manque pas non plus d’intérêt, particulièrement car il se montre plus respectueux de la vie privée.

Mais une autre annonce pourrait avoir un impact important dans la vie quotidienne des utilisateurs d’iPhone : iOS 13 comprendra une nouvelle option permettant de stopper net les appels malveillants.

Une solution drastique (mais bienvenue)

Apple présente la nouvelle option d’iOS 13 comme « un nouveau paramètre qui protège les utilisateurs des appelants inconnus et indésirables ». Ce service restera néanmoins optionnel précise le géant de la Tech. « Lorsque le paramètre est activé, iOS utilise l’IA de Siri pour ne faire sonner votre téléphone qu’à partir de numéros présents dans vos contacts, votre mail et vos messages. Tous les autres appels sont automatiquement envoyés à la messagerie vocale ».

Cette sélection sera radicale et ne fera aucun tri entre les arnaques en tout genre et les personnes bien intentionnées mais ne figurant pas encore dans vos relations. Avec l’option d’iOS 13, il faudra donc prendre l’habitude de consulter sa messagerie vocale plus régulièrement car les appels ne seront même pas mentionnés sur l’écran. Pour autant, ce filtrage s’annonce des plus utiles car il permettra de stopper net le spam incessant des bots malveillants devenus légion ces dernières années.

En attendant iOS 13 cet automne, gérer les coups de fils malvenus est un peu plus compliqué actuellement sur les derniers iPhone mais il existe la fonction « Ne pas déranger » qui peut s’avérer forte utile. Elle peut notamment s’activer durant les temps de sommeil ou lors d’un rendez-vous.