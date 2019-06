Apple présente macOS Catalina, voici les 5 nouveautés à connaître

S’il était déjà certain qu’Apple signerait la fin d’iTunes à l’occasion de la Worldwide Developers Conference (WWDC), la marque à la pomme a également présenté d’autres nouveautés avec macOS Catalina. On fait le tour.

Les 5 nouveautés de macOS Catalina

La fin d’iTunes au profit de Apple Music, Apple Podcasts et l’app Apple TV

Comme annoncé précédemment, Apple a bel et bien annoncé qu’il mettait fin à iTunes avec macOS Catalina, un service auquel l’entreprise avait donné naissance en 2001. En conséquence, la marque à la pomme remplace ce dernier par trois nouvelles applications qui offrent les mêmes fonctionnalités : Apple Music, Apple Podcasts et l’app Apple TV. La première donne accès à plus de 50 millions de morceaux musicaux, là où elle rassemble également la bibliothèque musicale des utilisateurs et leurs morceaux. Apple Podcast regroupe passions de 700 000 émissions tout en se dotant de nouvelles catégories et d’outils de recherche avancée. Mise à jour, l’application Apple TV dispose d’un panel de plus de 100 000 films et séries TV iTunes, dont certains avec une qualité d’image 4K HDR et un son Dolby Atmos. Apple indique que son service vidéo Apple TV+ sera disponible via cette app.

Find My, la fusion de Find My Friends et Find My Device

Également évoqué il y a quelques mois, Find My a été officialisé par Apple lors de la présentation de macOS Catalina. Il s’agit bel et bien de la fusion de Find My Friends et Find My Device. Pour rappel, la première permettait de trouver des amis, là où la seconde se concentrait sur la recherche d’un appareil lorsque celui-ci est perdu ou volé. Dans les faits, le Mac envoie des signaux Bluetooth aux périphériques iOS qui se chargent d’afficher la position de l’appareil qui a disparu. Apple précise que les données sont chiffrées.

Sidecar, pour rapprocher l’ordinateur et l’iPad

Lors de sa présentation de macOS Catalina, Apple a également levé le voile sur Sidecar, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’utiliser leur iPad comme un second écran sur un Mac. En conséquence, ils peuvent jumeler l’appareil avec Apple Pencil et profiter de toutes les applications compatibles. L’option est disponible avec ou sans fil.

Cette fonctionnalité avait également été évoquée il y a quelques mois et permet à Apple de mettre fin à Lunar Display au profit d’une fonctionnalité native.

Voice Control, pour plus d’accessibilité

Avec macOS Catalina, Apple présente Voice Control, une fonctionnalité d’assistance pour les personnes handicapées. De fait, ces derniers peuvent contrôler presque toutes les applications de macOS en s’appuyant sur ces nouveaux outils de navigation. Cette option est également disponible sur iOS et iPadOS.

Temps d’écran

Enfin, Apple a dévoilé Temps d’écran, une option qui permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux données concernant leur temps passé sur l’ordinateur. Si ces derniers peuvent voir comment leur temps est réparti sur chaque application, ils peuvent aussi définir des rappels pour limiter la durée passée sur certaines apps ou sites web. Il est possible de synchroniser cette fonctionnalité avec sur iPhone, iPad et Mac.