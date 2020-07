iOS 13 : voilà pourquoi l’autonomie de votre iPhone a brusquement chuté…

C’est un fait, nos précieux smartphones ne sont pas réputés pour leur autonomie, et il arrive même que certaines mises à jour parviennent à massacrer encore un peu plus une autonomie déjà balbutiante… Ainsi, depuis quelques jours maintenant, des utilisateurs d’iPhone constatent, avec tristesse, une autonomie qui semble avoir pris un sérieux coup de mou, la faute à iOS 13.5.

Apple Music drainerait la batterie de votre iPhone

En effet, nombreux sont ceux qui se plaignent sur les forums Apple (et ailleurs) d’une batterie qui peine plus que jamais à tenir la charge. Selon divers utilisateurs, le souci proviendrait d’une mauvaise gestion des applications en arrière-plan. Le problème épargnerait les iPhone les plus récents, mais les iPhone 7, 8, X, Xr, Xs ou encore l’iPhone SE de 2016 seraient concernés.

Selon MacRumors, c’est un certain Apple Music qui pourrait également être à l’origine de cette surconsommation énergétique indésirable. Ainsi, lorsque l’application serait en arrière-plan (sans forcément être utilisée), la batterie de l’iPhone aurait tendance à perdre énormément de charge, sans compter certains terminaux qui auraient la fâcheuse tendance à surchauffer.

Un utilisateur du forum Apple explique notamment que l’application Apple Music, sans être active, aurait drainé pas moins de 53% de la batterie de l’iPhone, en 24 heures. Certains expliquent avoir résolu le souci en effectuant une réinitialisation de leur iPhone. D’autres, un peu moins radicaux, confirment qu’il suffit simplement de supprimer l’application Apple Music, puis de la réinstaller (ou pas).

Toujours est-il qu’Apple devrait prochainement proposer un petit correctif pour venir éradiquer ce nouveau bug. On rappelle au passage que pour maximiser l’autonomie de votre smartphone (iPhone ou Android), il est essentiel de paramétrer manuellement l’activité des applications en arrière-plan, mais aussi de régler soigneusement ses paramètres WiFi et Bluetooth, et même de couper totalement ces derniers lorsque cela est possible.