iOS 13.5 : votre iPhone désactive la reconnaissance faciale quand vous portez un masque

À cause de la pandémie, la plupart des habitants de la planète sont obligés de vivre dans une « nouvelle normalité ». Et parmi les mesures que nous devons maintenant respecter dans certains lieux, il y a le port de masque.

Mais pour ceux qui utilisent un smartphone avec un système de déverrouillage avec reconnaissance faciale, porter un masque rend cette fonctionnalité inutilisable. La bonne nouvelle, c’est qu’avec la version 13.5 d’iOS qui est sortie cette semaine, la firme de Cupertino propose une mise à jour de la reconnaissance faciale, pour adapter celle-ci au port de masque.

Avant iOS 13.5, le système d’exploitation tentait d’abord la reconnaissance faciale, et ce n’est qu’après un échec que celui-ci propose de déverrouiller l’appareil avec code. Cela fait perdre quelques secondes (et pourrait encourager l’utilisateur à retirer son masque pour déverrouiller). Avec la nouvelle version du système d’exploitation mobile, votre iPhone détecte que vous portez un masque et ne tente plus de déverrouiller par reconnaissance faciale, mais propose directement le déverrouillage par code.

L’API de contact tracing est aussi présente dans iOS 13.5

On notera que cette nouvelle version d’iOS inclut également l’API pour aider les agences de santé publique à proposer des applications de contact tracing. Pour rappel, cette API a été annoncée par Apple et Google au mois d’avril. Et aujourd’hui, celle-ci est enfin disponible. Cela signifie que les gouvernements peuvent maintenant proposer leurs applications de contact tracing qui utilisent cette fonctionnalité au grand public.

Pour savoir si deux personnes ont été en contact, la technologie proposée par Apple et Google détecte si les smartphones de ceux-ci ont été à proximité l’un de l’autre grâce au signal Bluetooth. Les applications de contact tracing peuvent aussi tenir compte de la durée d’exposition pour calculer les risques de transmission du virus. La France, néanmoins, n’utilisera pas la solution proposée par Apple et Google, mais optera pour un protocole plus centralisé pour son application StopCovid. « […] seule une solution « décentralisée » peut fonctionner parfaitement sur les téléphones équipés d’iOS », explique Cédric O, Secrétaire d’État chargé du numérique, dans un billet de blog sur Medium.

Sinon, pour rappel, Apple présentera normalement la prochaine mise à jour majeure d’iOS, iOS 14, lors d’une version virtuelle de sa conférence WWDC au mois de juin.