iOS 13 vous aide à regarder droit dans les yeux durant les appels vidéo

Il y a quelques semaines, durant la WWDC, Apple a présenté iOS 13, la prochaine mouture de son OS mobile ainsi que quelques-unes des nouveautés qui accompagneront le nouveau système d’exploitation. Mais en plus des nouveautés et améliorations présentées durant la conférence d’Apple, d’autres fonctionnalités qui n’étaient pas encore dévoilées apparaissent petit à petit sur la beta d’iOS 13.

La version stable ne sortira pas avant longtemps. Mais si vous installez la beta d’iOS 13 sur votre iPhone, vous pouvez déjà accéder à certaines nouveautés avant tout le monde. Et parmi celles-ci, il y aura une fonctionnalité d’iMessage qui corrige votre regard durant les appels vidéo.

Vous ne vous en êtes peut-être jamais rendu compte, mais regarder quelqu’un droit dans les yeux est souvent quelque chose de compliqué lorsqu’on communique via une webcam et qu’on regarde son interlocuteur sur un écran.

Mais Apple a une solution presque magique : FaceTime Attention Correction. Comme le rapporte notre confrère Engadget, cette fonctionnalité a été découverte par des développeurs sur la beta d’iOS 13. En substance, celle-ci corrige l’image filmée par votre webcam afin de donner l’impression que vous regardez votre interlocuteur dans les yeux.

Guys – "FaceTime Attention Correction" in iOS 13 beta 3 is wild.

Here are some comparison photos featuring @flyosity: https://t.co/HxHhVONsi1 pic.twitter.com/jKK41L5ucI

— Will Sigmon (@WSig) July 2, 2019