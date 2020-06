iOS 14 pourrait arriver sur tous les iPhone compatibles avec iOS 13

Cela fait plusieurs mois que les médias ne cessent d’évoquer les iPhone 12, les successeurs de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro, et qui devraient être les premiers modèles 5G de la firme de Cupertino. Si ces smartphones sont très attendus, les fans d’Apple attendent également avec impatience iOS 14, qui devrait être présenté lors de la conférence WWDC d’Apple, et qui devrait être disponible en version stable quand les iPhone 12 arriveront sur le marché.

En attendant, de nombreuses rumeurs concernant iOS 14 circulent déjà sur internet. Et parmi celles-ci, il y a la liste des smartphones qui pourront être mis à jour cers cette nouvelle mouture du système d’exploitation.

La bonne nouvelle, c’est que les rumeurs suggèrent que la mise à jour sera disponible sur tous les appareils qui sont compatibles avec iOS 13. Dans un article publié cette semaine, le site 9to5Mac relaie une nouvelle fuite de « The Verifier » dont les sources « indiquent que tous les appareils iOS 13 et iPod touch existants pourront être mis à jour vers iOS 14. »

Cela voudrait dire qu’Apple continuera de prendre en charge les iPhone 6s et 6s Plus une année de plus. Mais d’après la nouvelle rumeur, iOS 14 serait la dernière mise à jour majeure que recevront les iPhone 6s et 6s Plus, ainsi que l’iPhone SE.

Une nouvelle réponse aux accusations d’obsolescence programmée ?

On notera que ce n’est pas la première fois que les médias évoquent la possible liste des smartphones qui prendront en charge iOS 14. Par exemple, au mois de janvier, nous relayions aussi une rumeur lancée par le site français iphonesoft.fr qui indiquait que la prochaine version d’iOS sera disponible sur :

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Sinon, certaines des nouveautés qui pourraient arriver sur iOS 14 sont aussi régulièrement évoquées. Par exemple, il est probable qu’Apple apporte des améliorations significatives à son service de messagerie iMessage, et que la firme de Cupertino propose de nouvelles fonctionnalités pour travailler en multitâche sur iPhone.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agir que de rumeur. Fort heureusement, il ne faudra plus attendre longtemps pour en savoir plus sur iOS 14. La conférence WWDC virtuelle d’Apple devrait normalement avoir lieu le 22 juin (à moins que cet événement soit repoussé comme celui de Google pour présenter la beta d’Android 11).