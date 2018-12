iOS : découvrez le best-of Apple 2018 côté jeux, applications, musiques…

Fortnite roi du game, Drake roi de la musique

Comme chaque année à cette période, en plus de proposer un petit film de Noël, Apple dresse le bilan de sa saison, en dévoilant le best-of des téléchargements sur ses plateformes numériques. Ainsi, côté jeux vidéo, sans grande surprise, c’est évidemment le phénoménal Fortnite qui occupe la première place. Ce dernier est suivi notamment de Helix Jump et Rise Up, sans oublier un certain PUBG Mobile.

Pour Apple, le jeu iPhone de l’année est Donut County, tandis que sur iPad, c’est Gorogoa qui s’est démarqué. Evidemment, le groupe américain n’est pas insensible au genre Battle Royale, qui constitue la tendance gaming de l’année sur l’AppStore. Sur Apple Watch, la sélection des meilleures applications inclut notamment WaterMinder, App in the Air, Carrot Weather, Swing Tennis Tracker ou encore Fun Golf GPS.

En ce qui concerne les applications iPhone, le trio de tête est composé de Youtube, Instagram et Snapchat, en ce qui concerne les apps gratuites. Messenger et Facebook sont en embuscade, sans oublier Netflix, Google Maps, Gmail et Spotify, eux aussi dans le Top 10. Du côté des applis payantes, c’est Facetune qui arrive en tête, suivie de kirakira+ et Dark Sky Weather. Dans la section Films, le trio de tête est composé de Annihilation, Black Panther et Crazy Rich Asians.

Du côté d’Apple Music, comme sur Spotify, c’est un certain Drake qui s’octroie la première place du podium, ce dernier étant sacré Artiste de l’Année par Apple. L’album de l’année a pour sa part été décernée à Kasey Musgraves pour Golden Hour. Le titre de Chanson de l’Année a de son côté été décerné à Cardi B, J. Balvin et Bad Bunny pour « i Like It ». Dans la sélection des tops albums et top songs, outre Drake, on retrouve également Ed Sheeran, Bebe Rexha, Dua Lipa, Camila Cabello ou encore l’incontournable Ariana Grande.